Ponosan na porodicu

- Od prvog dana kada smo jedno drugom rekli "da", želja za roditeljstvom je bila tu. Posle godina pokušavanja, desilo se ono što je trebalo da se desi. A to su Lola i Mila. Mi smo ih srcem rodili i ja ih ništa nisam slagao. Mnogo sam ponosan jer su izrasle u dobre i prave ljude. Tu priču ne volim mnogo da pričam, ne vidim ništa kvalitetno u tome. Ali u Srbiji i regionu je to i dalje tabu tema... Neki deci kažu ranije ili kasnije u nekom osetljivom dobu... Ja sam njima lepo objasnio sve, bajkovito... Rekao sam im da smo iih dugo tražili. Drago mi je ako smo pomogli nekim ljudima, dali im vetar u leđa, dobar primer...