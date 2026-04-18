U srcu jednog od najprestižnijih beogradskih kvartova, sakrivena od očiju javnosti i ušuškana u mirnoj ulici, smeštena je moderna vila pevača Sergeja Ćetkovića.

Sergejeva nekretnina, procenjena na milion evra, odiše luksuzom, elegancijom i apsolutnim mirom.

Futuristički dizajn, savremen enterijer i diskretno obezbeđenje sa brojnim sigurnosnim kamerama – sve to čini ovu vilu bastionom privatnosti i udobnosti.

Porodica Ćetković je oličenje topline i pristojnosti, kažu komšije. U ovom malom porodičnom raju Sergej živi sa svojom suprugom Kristinom i njihovim ćerkama, daleko od svetala reflektora, ali u punom sjaju porodične harmonije.

- Divni su ljudi, povučeni, nenametljivi. Uvek ljubazni, ali čuvaju svoju privatnost. Vidi se da su vezani i posvećeni jedni drugima - kaže za Informer jedan starosedelac iz komšiluka.

Sergej Ćetković na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Ponosan na porodicu

Sergej Ćetković je takođe progovorio i o potomstvu, ali i značaju porodice.

- Od prvog dana kada smo jedno drugom rekli "da", želja za roditeljstvom je bila tu. Posle godina pokušavanja, desilo se ono što je trebalo da se desi. A to su Lola i Mila. Mi smo ih srcem rodili i ja ih ništa nisam slagao. Mnogo sam ponosan jer su izrasle u dobre i prave ljude. Tu priču ne volim mnogo da pričam, ne vidim ništa kvalitetno u tome. Ali u Srbiji i regionu je to i dalje tabu tema... Neki deci kažu ranije ili kasnije u nekom osetljivom dobu... Ja sam njima lepo objasnio sve, bajkovito... Rekao sam im da smo iih dugo tražili. Drago mi je ako smo pomogli nekim ljudima, dali im vetar u leđa, dobar primer...

Kurir.rs/ Informer

