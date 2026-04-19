"NISAM STO POSTO PRIRODNA" Pevačica bez problema otkrila šta je sve radila na sebi: Zašto bih trpela neko nezadovoljstvo kada mogu da ga ispravim
Gabrijela Pejčev otkrila je u jednoj emisiji da nije skroz prirodna. Pevačica je bez problema otkrila šta je sve radila na sebi, pa kako kaže sve je u redu dok se ne preteruje.
- Grudi su moje, radila sam usne pre dve, tri godine i redovno radim botoks. Nisam sto posto prirodna jer imam malo hijalurona u usnama i to se računa u neku korekciju. Nisam protivnik, sve dok to izgleda umereno i lepo i podržavam dok je u granicama normale - rekla je pevačica.
Dodala je da za sada nema potrebu za novim intervencijama, ali ne isključuje tu mogućnost u budućnosti.
- Nemam, hvala Bogu pogledao me je kada me je stvarao i mislim da nema potrebe za sada. Možda jednog dana, kada budem imala decu, pa mi se nešto ne bude svidelo. Ja sam pristalica toga i zašto bih trpela neko nezadovoljstvo kada mogu da ga ispravim - zaključila je Gabrijela.
Ne bih bila sa muškarcem koji ima platu 1.500 evra
Gabrijela Pejčev nedavno je zgranula mnoge svojom izjavom da ne bi nikada bila u vezi sa muškarcem koji zarađuje 1.500 evra mesečno.
- Meni muškarci nikada ne prilaze, dal se plaše i šta je problem to je pitanje za nekog drugog - rekla je Gabrijela, a onda se nadovezala na svoju izjavu kada je nedavno rekla da ne bi bila sa muškarcem koji zarađuje 1.500 evra mesečno.
- Nisam rekla koliko mora da zarađuje, rekla sam da mi je bitno da ne bude lenja osoba i da ne moram da ga ja izdržavam. Ne mogu da zavolim lenjivca, jer ja nisam takva, ako ja sa 33 ne mogu pametno da odaberem, verovatno ću ostati sama do kraja života - zaključila je pevačica.
