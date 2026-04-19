Andrijana Dabetić Anči tokom devedesetih godina prošlog veka bila je jako popularna počevši od toga da je 1994. godine bila izabrana za mis Jugoslavije, pa do toga da je snimila čak šest muzičkih albuma.

Muž stradao u saobraćajnoj nesreći

Povukla se sa scene i posvetila sinu, a ono što je do danas ostala misterija je ime oca, budući da Anči nikada nije htela da ga otkrije.

"Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje..." izjavila je Andrijana svojevremeno za "Svet".

Debetićeva je pre nekoliko godina bila deo rijalitija "Parovi", a ukućani su odmah pokrenuli temu čuvenog gazda Jezde, odnosno bankara Jezdimira Vasiljevića, koji joj je posebno bio naklonjen.

"Znam da ste bili prijatelji, ne znam da li ste bili u emotivnoj vezi, ne mogu da tvrdim. Ali siguran sam da imate nekretnine na vaše ime, kao i bunde i skupoceni nakit", rekao je Milutin Radosavljević Mili, dok je Anči samo potvrdila da joj je Jezda finansirao albume i spotove, poričući emotivnu vezu.

"Mnogi bi voleli da su bili na mom mestu"

Ona je svojevremeno o svom odnosu sa gazda Jezdom govorila za Kurir.

- Tvrdim da bi svi voleli da su bili na mom mestu. Znam mnoge koji su lupali i nogama i rukama. Pevala sam u Budvi svake večeri, dok su drugi pevači nastupali samo vikendom. Priče su krenule od toga - kako ona, zašto ona, zašto se u nju ulažu pare, pa da sam njegova ljubavnica, a onda i vanbračna ćerka.

Anči je tada otkrila i zašto je gazda Jezda "odabrao baš nju":

- Pričao mi je da sam mu bila zanimljiva jer sam ga kulirala. Svi su skakali da se upoznaju s njim, ali ne i ja. U meni je prepoznao sebe. Rekao mi je da sam i ja trčala i tražila saradnju, sigurno nikada do toga ne bi došlo. Odbila sam i nekim njegovim prijateljima da pevam za stolom za bakšiš, i to mu se svidelo. Rekao je: "Ova mala ima stav!" Imala sam samo 19 godina. Ljubavna veza s njim nije postojala, čak ni platonska.

"Pričalo se da sam pobegla sa njim"

Anči je otkrila da je imala problema kada je Jezda pobegao iz zemlje:

- Bila sam označena kao njegova ljubavnica. Pričalo se da sam pobegla s njim, pa da sam ostala u zemlji, ali i da je pola para kod mene. Nije bilo prijatno. Bila sam žrtveno jagnje. Živela sam na Dušanovcu kao podstanar, a mojoj gazdarici su pričali kako imam vilu na Dedinju koju izdajem. Dve nedelje od njegovog odlaska iz zemlje gostovala sam kod Minimaksa. Stala sam pred ljude i rekla sad šta ti bog da. Rekla sam da je taj čovek finansirao moj album, ali je finansirao i mnoge druge projekte, ali to nije bilo zanimljivo kao ja.

Susret u zatvoru

Pevačica je rekla da nije imala kontakt s njim dok je bio u bekstvu, ali i kada ga je prvi put videla nakon skandala.

- Tek kada je uhapšen. Pozvao me je njegov advokat i pitao da li želim da ga posetim. Rekla sam vrlo rado, jer je taj čovek stao iza mene kada je meni značilo. Tada sam prvi put otišla u CZ, ostavila sam mu novac za cigare. Rekao mi je: "Mnogima sam davao šakom i kapom, kamo sreće da sam tebi, jer samo ti dolaziš, a oni sad i ne znaju ko sam." Kada je izašao iz zatvora, otišla sam u kancelariju kod advokata i tamo smo se videli.