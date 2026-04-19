ULAŽE 40.000 EVRA ZA ORONULU KUĆU: Pevačica pored svog rodnog mesta kupila nekretninu pa rešila da je renovira
Teodora Džhverović nedavno je kupila vikendicu za čije renoviranje je izdvojila 40.000 evra.
Naime, pevačica je želela da napravi sebi oazu mira, te je u jednom selu blizu njenog rodnog mesta pazarila napuštenu kuću koju će opremiti po svom ukusu.
Kuća naizgled izgleda oronulo i staro, ali Teodora ne štedi para kada je rekonstrukcija i opremanje vikednice u pitanju.
Izvor za Informer ispričao je da je pevačica želela da sve bude besprekorno, pa je tako odmah angažovala majstore kako bi ovog proleća ova nekretnina bila u funkciji i kako bi tu provodila najviše slobodnog vremena.
‐ Svi su se čudili prvo sto je toliko platila tu staru kuću sa malim dvorištem, a posle tek kad su čuli koliko će uložiti do kraja… Međutim, nju nije briga, ovo je bio njen san, da napravi sebi mesto za uživanje. U kući je bilo dosta vlade, loša je izolacija i krov je dotrajao, a želi da menja i fasadu, pa će tako biti puno posla… Kada tek krene opremanje unutra, možda joj i 40.000 evra koje je planirala, neće biti dovoljno ‐ ispričao je izvor blizak pevačici.
Ima dva stana u Beogradu
Teodora je svoj prvi stan kupila je pre tri godine u Višnjičkoj banji, a kako navodi sagovornik, njega će rentirati kada se preseli u svoj novi dom koji je kupila nedavno
- Teodora smatra da je najpametnije ulagati novac u nekretnine jer njihova cena s vremenom raste. Stari stan će izdavati i od njega će moći da uzme lepu cifru jer je moderno opremljen i prilično očuvan, ali to tek kada se preseli. Njena porodica je neizmerno ponosna, a ona veruje da tek dolazi njeno vreme - kaže izvor.
Kako su mediji pisali Teodora je za stan u luksuznom naselju iskeširala 400.000 evra, a kada je dobila ključeve u ruke, pevačica je usnimila i objavila na mreže kako izgleda njena nova nekretnina.
Njen novi stan je na 21. spratu, raskošan je i osvetljen, a nema sumnje da će ga opermiti po poslednjoj modi. Teodora nije krila suze i ponos zbog svega što je sebi obezbedila.
Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine, preneli su nedavno domaći mediji.
