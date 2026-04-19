Teodora Džhverović nedavno je kupila vikendicu za čije renoviranje je izdvojila 40.000 evra.

Naime, pevačica je želela da napravi sebi oazu mira, te je u jednom selu blizu njenog rodnog mesta pazarila napuštenu kuću koju će opremiti po svom ukusu.

Kuća naizgled izgleda oronulo i staro, ali Teodora ne štedi para kada je rekonstrukcija i opremanje vikednice u pitanju.

Izvor za Informer ispričao je da je pevačica želela da sve bude besprekorno, pa je tako odmah angažovala majstore kako bi ovog proleća ova nekretnina bila u funkciji i kako bi tu provodila najviše slobodnog vremena.

‐ Svi su se čudili prvo sto je toliko platila tu staru kuću sa malim dvorištem, a posle tek kad su čuli koliko će uložiti do kraja… Međutim, nju nije briga, ovo je bio njen san, da napravi sebi mesto za uživanje. U kući je bilo dosta vlade, loša je izolacija i krov je dotrajao, a želi da menja i fasadu, pa će tako biti puno posla… Kada tek krene opremanje unutra, možda joj i 40.000 evra koje je planirala, neće biti dovoljno ‐ ispričao je izvor blizak pevačici.

Ima dva stana u Beogradu

Teodora je svoj prvi stan kupila je pre tri godine u Višnjičkoj banji, a kako navodi sagovornik, njega će rentirati kada se preseli u svoj novi dom koji je kupila nedavno

- Teodora smatra da je najpametnije ulagati novac u nekretnine jer njihova cena s vremenom raste. Stari stan će izdavati i od njega će moći da uzme lepu cifru jer je moderno opremljen i prilično očuvan, ali to tek kada se preseli. Njena porodica je neizmerno ponosna, a ona veruje da tek dolazi njeno vreme - kaže izvor.

Kako su mediji pisali Teodora je za stan u luksuznom naselju iskeširala 400.000 evra, a kada je dobila ključeve u ruke, pevačica je usnimila i objavila na mreže kako izgleda njena nova nekretnina.

Njen novi stan je na 21. spratu, raskošan je i osvetljen, a nema sumnje da će ga opermiti po poslednjoj modi. Teodora nije krila suze i ponos zbog svega što je sebi obezbedila.

Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine, preneli su nedavno domaći mediji.

Kako izgleda njen drugi stan u luksuznom naselju Beograd na vodi, pogledajte OVDE

