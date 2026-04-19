Pevačica je prvu bebu dobila u aprilu 2022. godine, a četiriri godina kasnije u istom mesecu se ostvarila ponovo u ulozi majke
Stars
PORODILA SE LEJLA HOT! Na svet donela devojčicu pa se oglasila iz porodilišta (FOTO)
Slušaj vest
Pevačica Lejla Hot porodila se danas u jutarnjim časovima i na svet donela devojčicu. Lejla se oglasila slikom i emotivnom porukom iz porodilišta.
- Dobro nam došla medena, već si beskrajno voljena - napisala je Lejla i tagovala muža.
Čestitke su odmah počele da se nižu, a oglasila se i Jovana Pajić povodom ove radosne vesti
"Bože, kakve divne vesti Leki. Čestitam, nek je živa i zdrava", napisala je Jovana Pajić.
Inače, pevačica je prvu bebu dobila u aprilu 2022. godine.
Lejlu Hot domaća publika pamti po učešću u brojnim festivalima i muzičkim talent šou-programima, kao što su "Idol", "Beovizija", "Pesma Mediterana", "Sunčane skale", a godinama unazad je posvećena i sinhronizaciji animiranih filmova.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši