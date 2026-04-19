Pevačica Lejla Hot porodila se danas u jutarnjim časovima i na svet donela devojčicu. Lejla se oglasila slikom i emotivnom porukom iz porodilišta.

- Dobro nam došla medena, već si beskrajno voljena - napisala je Lejla i tagovala muža.

Čestitke su odmah počele da se nižu, a oglasila se i Jovana Pajić povodom ove radosne vesti

"Bože, kakve divne vesti Leki. Čestitam, nek je živa i zdrava", napisala je Jovana Pajić.

Inače, pevačica je prvu bebu dobila u aprilu 2022. godine.

Lejlu Hot domaća publika pamti po učešću u brojnim festivalima i muzičkim talent šou-programima, kao što su "Idol", "Beovizija", "Pesma Mediterana", "Sunčane skale", a godinama unazad je posvećena i sinhronizaciji animiranih filmova.

