Pevačica i bivša rijaliti učesnica Marija Malivuk, javnosti postala poznata po takmičenju u "Pinkovim zvezdama", za Kurir je ispričala da ju je emotivni partner pretukao jer ga je uhvatila s drugom devojkom u stanu.

Prošla kroz pakao

Ona je otkrila da je otac tog čoveka poznati pevač, a progovorila je i o aferi sa Darkom Lazićem, s kojim su spajali prošlih godina.

- Ja sam njega upoznala sam ga preko zajedničkog prijatelja. Baš mi je prijala njegova pažnja na početku veze. Kad sam izašla iz rijalitija, ostala sam i bez stvari i bez novca i on mi se našao tu. On je jako ružan, mali. Izgleda kao čvarak mali zapušteni i pun je kompleksa. Smetalo mu je što mene ljudi poznaju, oslovljao me sa sve imenom i prezimenom. Govorio mi je "Marija Malivuk, da li želiš da jedeš?"Ja mislim da je on oduvek bio moj fan i da je pratio rijaliti, ali je znao da kod mene šanse, pa je ugrabio priliku dok sam bila ranjiva. On je jedan manipulator, kad sam se ja zaljubila, uništio mi je život. Nastavila sam dalje, uzela sam lep stančić i krenula sam da živim sama. Pretukao me je, imala sam povrede vrata, glave i ramena. Udarao me pesnicam, vukao me za kosu, šutirao. Preživela sam horor. Njegov tata je inače, pevač B.V. Ceo život se borio da postane poznat, ali nije mu uspelo. Njegova porodica se nije oglašavala nakon nasilja koje sam doživela - rekla je Marija ranije za Kurir.

Marija Malivuk, nekadašnja učesnica rijalitija „Parovi" i bivša učesnica "Elite 7", gde su je mnogi upamtili po diskvalifikaciji, trenutno prolazi kroz pakao

Uhvatila ga sa drugom

Pevačica se prisetila kako je izgledalo kada je došlo do sukoba.

- Otišla sam u njegov stan, vrata otključana. Uhvatila sam ga dok je vodio ljubav sa drugom devojkom. Preda mnom joj je rekao nemoj da ideš. Krivično ga gonim. Uskoro ćemo ići na sud.

Zaposlila se u prodavnici

Marija je otkrila u svojoj ispovesti kako se nosi sa stresom koji ju je zadesio.

- Idem kod psihoterapueta. Samo što ja samu sebe lečim i zaposlila sam se u prodavnici. To je ogroman kolektiv, ali svi do jednog me mnogo vole, jer sam jako vredan i požrtvovan radnik. Mušterije pogotovo. Pratili su me dok sam bila u Zadruzi. Promenila sam svoj život iz korena - rekla je ona tada.

Dve godine nepokretna Ona se istakla u popularnom muzičkom takmičenju, međutim, pevanje je zapostavila, tada je objasnila i zašto.

- U trećem krugu takmičenja sam imala udes. Bila sam šest nedelja u komi i dve godine nepokretna. Imam ogromne ožiljke svuda po telu. Butna kost mi je skroz bila raskomadana. Stomak su mi sekli deset puta. Imala sam unutrašnja krvarenja.

Sloba Radanović ju je najviše podržao

Otkrila je kako je izgledala podrška tokom takmičenja.

- Najviše me je podržao Sloba Radanović dok sam bila u takmičenju. Sad sam odlučila malo mirnije da živim, ali uskoro ću izbaciti kaver, a onda svoju pesmu. Trenutno sarađujem s Nikolom gistaristom iz Blak Pantersa. U odličnim sam odnosima sa Peđom Vujićem, Nikolom Majdanovićem.. Čujem se sa Ivanom Kurtićem, Darkom Lazićem.

O Darku Laziću

Postojale su spekulacije da je Darko Lazić svoju tadašnju suprugu Anu Sević prevario sa Marijom. Međutim, ona je tu priču demantovala.

- Tu priču je plasirala Zerina Hećo. Svi znamo da ona nije sva svoja, a nije ni tad bila. Ja sam njoj rekla da sam ja jako dobra sa Darkom, a s njegovim bratom sam radila godinama. Darko me izuzetno voli, dolazila sam kod njih kući, pevala sam i slavlja. Uvek me gledao kao drugaricu. Mnogo se poštujemo. Nisam upoznala Anu, ona je bila trudna u tom periodu. Darko se nije naljutio na mene, zvala sam ga kad sam izašla iz rijalitija i rekla sam mu da je produkcija namestila tu priču - zaključila je ona.

O Ivanu Marinkoviću

Sa Ivanom je učestvovala u rijalitiju "Parovi", a potom su se sretali i u drugim rijaltiijima. Ona se tad osvrnula i na njega.

- Njega ću da tužim. Posvađala sam se sa njegovom ženom i on je fizički nasrnuo na mene. To nisu kamere uspele da usnime - rekla je Marija tada.