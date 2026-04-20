Sandro Marković bio je veliki šmeker devedestih. Njego bend "Prslook bend", harao je diskotekama širom regiona, a ni simpatije lepšeg pola mu nisu manjkale. Pevač je nakon mnogo vremena govorio o tim danima, pa je otkrio da je jednom završio sa jednom koleginicom, pevačicom i dok su oni bili u krevetu naišao je njen muž.

- Moja ljubavna priča je tužna. O devojci Mirelli (sa dva l) iz Splita. Ja nju nisam doveo kada sam dolazio u Srbiju, jer šta će Hrvatica u to vreme ovde. Pisao sam joj pisma i rekao da sam našao drugu devojku, a lagao sam. Plačem i pišem pismo. Nakon nekoliko godina ona se udala za mog najboljeg druga. Niko je nije hteo u Splitu jer se zabavljala sa Srbinom, jedino ju je Marko hteo. Naravno, nije mi više drug.

On se dotakao i situacije kada je morao da beži kroz prozor jer je naišao dečko devojke sa kojom je tada imao aferu.

- Nisam varao ženu, već tadašnju devojku. Jednu pevačicu sa drugom pevačicom. Onda je došao njen momak, pa sam pobegao kroz prozor - zaključio je on.

Sandro je otvoreno govorio o nesrećnim ljubavima

- Bivša supruga i ja smo se tri puta mirili. Mnogo sam je voleo. Prvi put kada smo se rastali, ja sam zgrešio, poslednji put ona. Imamo dvoje dece, sin se zove Alesandro, a ćerka Nikolina. Oni žive sa majkom u Novom Sadu, pa ne mogu da ih viđam svakoga dana. On trenira košarku, a ćerka tenis, divna su deca, super se slažemo - rekao je tada pevač i osvrnuo se i na druge nesrećne ljubavi.

Zbog kredita u švajcarcima izgubio sve i razboleo se

- Pre nekoliko godina sam radio u Padovi kao lekar za jednu agenciju. Imao sam neku imunološku bolest, pao sam u krevet, a pošto mi je snajka šef imunologije, povezala me je s nekim lekarom i rešili smo to. Imao sam žestoki pad imuniteta od preteranog rada. A posle, kada sam se razveo i izgubio stan, dobio sam i šećer.

Kada si izgubio stan?

- Uzela mi ga je banka 2017. godine. 2009. godine sam digao kredit u švajcarcima i, da bih ga plaćao, prodao sam stan u Novom Sadu, nisam mogao da ga plaćam. Rata mi je skočila sa 320 na 650 evra. Našao sam ljude koji su kupili stan i sada mi ga oni iznajmljuju. Živim u svom stanu kao podstanar!

Kako si podneo taj gubitak?

- Trudim se da se ne opterećujem, nisam materijalista. Izgubio sam, zapravo, tri stana! Imao sam dva u Novom Sadu. Jedan veliki, jedan mali, i oba sam prodao. Manji sam prodao da bih živeo, jer sam navikao sa Prslook bendom da živim na malo višem nivou.

Kako si podneo saznanje da imaš šećer?

- Normalno, ništa strašno. Imao sam simptome, mnogo sam pio vode, grčili su mi se mišići, smršao sam, imao sam 60 kilograma na visinu od 190 cm. Redovno treniram, šetam, pazim na ishranu. Ne pijem alkohol, ali ni ranije nisam voleo da ga pijem. Dijabetes sam dobio i genetski, ali i zbog stresa. Najviše zbog razvoda i stana - govorio je Sandro u velikoj ispovesti za Hajp.