Ako bilo šta znate o estradi sigurno znate da Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović vode rat godinama unazad. Njihova komunikacija uglavnom se dešava na sudu, a sada su se obratile jedna drugoj putem društvenih mreža.

Dve balkanske zvezde, članice su dva najgledanija muzička takmičenja "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda", a svakog vikenda se objavljuju rezultati gledanosti.

U subotu uveče, domaći mediji objavili su sliku Cecine vile, a sa jednog prozora uspeli su da usnime šta se to gleda subotom uveče u porodičnom domu Ražnatovićeve. Ono što je i njih iznenadilo ali i javnost, je da je na velikom ekranu bila Jelena Karleuša i emisija "Pinkove zvezde".

Videvši ovu fotografiju Jelena nije mogla, a da ne objavi tu sliku i napiše komentar u svom stilu.

- Kraj! Što bi neki rekli "Ako koza laže, rog ne laže" Hvala svima na najvećoj gledanosti "Pinkovih zvezda"! Stvarno se trudim - napisala je Jelena na svom Fejsbuk profilu uz emotikone srca i smajlija koji plaču od smeha, a njena ljuta rivalka je takođe, dala svoj komentar

- Uh, uh. Ni moje obezbeđenje nije pomoglo - poručila je Ceca uz rezultate gledanosti oba muzička takmičenja.

Evo kako je počeo rat Cece i Karleuše

Svađa između Jelene Karleuše i Cece Ražnatović traje duže od 20 godina. One su se danas srele na sudu, gde je sve pucalo od grubih reči, pa je i policajac ulazio u sudnicu kako bi ih smirio. Međusobne prozivke traju godinama, a podsetimo se onih najjačih.

Sve je počelo nakon što je Karleuša izjavila: "Sve smo mi ku*ve!", oglasio se Arkan, koji je rekao da je JK prilikom te izjave bila pijana ili drogirana.

U jednoj od emisija Minimaksa Jelena je komentarisala njegove riječi: "Ko o čemu, kurva o poštenju".

Rat između JK i Cece buknuo je i više ga niko nije mogao zaustaviti, a "mala od skandala" ga često dodatno potpaljuje prozivajući Cecu na društvenim mrežama.

Njih dve su se prvi put srele na sudu 2012. godine, dve godine pošto je Jelena Karleuša na svom Facebook profilu napisala otvoreno pismo, u kojem je iznela uvrede na račun Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, ali i "potkačila" Cecinu, tada maloletnu, decu Veljka i Anastasiju.

Jelena je te 2010. godine napisala:

"Zar ti nije bilo trulo dok je Arkan šamarao Minimaksa zato što me je branio od vas dvoje? Mislim, stajala sam tu. Nisi pokušala da ga sprečiš. Na red su došli "Zemunci" i ti na čelu stola, sa sve idiotskim šeširom. Vedrila si i oblačila, narodski - ku*čila si se s tim ubicama. Ah, da, ti nemaš nikakve veze sa kumom Legijom, Zvekijem, Šiptarom... To što ti iz kuće nisu izbijali, pa bože, imaš pravo da se družiš, nevinašce moje", napisala je, između ostalog, Jelena.

Posle toga, Jelena je istakla da je Ceca naredila da se likividira Jelenin bivši dečko Ćanda i uzela pravdu u svoje ruke. Ražnatovićeva je najavila da će pravdu da potraži na sudu kako bi zaštitla sebe i svoju porodicu.

"Godinama ćutim i trpim najstrašniju torturu a da nikada nisam odgovarala na najveće uvrede i laži. Samo jednom sam pomenutu osobu tužila i dobila je na sudu", rekla je Ceca.

Jelena je često znala da potkači i Cecinu decu, Veljka i Anastasiju, što se jednom dogodilo tokom Anastasijinog rođendana. U tom trenutku je Ceca potpuno odlepila, te je vikala po kući i pretila.

"Neka mi se ova budaletina skine s grbače već jednom. Ovo je kraj! Sad ću da je tužim i uzeću joj sve što ima! Pravda je na mojoj strani. Kako može decu da mi pominje? Pa i ona je majka, ima dve ćerke, kako je nije sramota? Kako će se ona sutra osećati kada neko bude pominjao njenu porodicu? To što mi je decu pominjala skupo će platiti. Sram je bilo! Kakva je to ludača", urlala je Ceca tada.

Međutim, ništa to nije potresalo Jelenu, pa je preko svog PR-a Ražnatovićevoj poručila:

"Kaži da je moja izjava da Ceca može da mi popuši k*rac!"

Ovo su samo neki od žestokih obračuna, a i posle mnogo suđenja i pokušaja pomirenja, to nije uspelo.

