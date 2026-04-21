Pop pevačicaNeda Ukraden godinama je otvoreno govorila o svom bivšem suprugu Milanu Bilbiji, ocu njihove ćerke Jelene Bilbije, sa kojim je i nakon razvoda ostala u korektnim, gotovo prijateljskim odnosima.

Naime, Neda je svojevremeno iznenadila javnost priznanjem da je upravo ona ta koja je bivšem mužu ostavila stan nakon rastanka, iako je sud starateljstvo nad detetom dodelio njoj.

Ulagala od svakog nastupa

„Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je teških reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikada ne bih dozvolila da neko kaže nešto loše o njemu. Znam njegove mane najbolje, ali bio je dobar čovek i veliki intelektualac“, ispričala je jednom prilikom pevačica.

Dodala je i da se njen bivši suprug nije najbolje snašao u određenim životnim okolnostima, ali da to nije bio razlog za narušavanje međusobnog poštovanja koje su uspeli da sačuvaju do kraja.

Nakon što je objavila autobiografsku knjigu „Zora je svanula“, Neda je još jednom istakla da o muškarcima iz svog života govori bez gorčine:

Preminuo 2013. godine

„Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Sve o čemu sam pisala bile su prave ljubavi, tu nije bilo moljenja za emocije niti uvreda.“

Podsetimo, Milan Bilbija preminuo je 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, a sa pevačicom je ostao u dobrim odnosima do poslednjih dana.

Ipak, Neda nije mogla da prisustvuje njegovoj sahrani, jer je u tom trenutku bila u Beogradu, gde je čuvala unuke – bliznakinje Nedu i Aleksandru.

„Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće i čuvam bliznakinje“, rekla je tada pevačica, kojoj su ćerka i zet kasnije podarili i unuka Dušana.