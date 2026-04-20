Pevačica Tanja Banjanin koja je ostavila utisak na javnost svojim pesmama "Ja činim sve", "Pamtim", "Da li si dovoljno jak", sa prvim suprugom je prošla kroz stravične stvari. Da sve bude gore, ona je tada bila u drugom stanju.

Ona se tada slomila jer se njen partner okrenuo drugoj ženi, bez obzira što je sa Tanjom čekao dete.

Slomljena fizički i psihički

Pevačica nije krila kroz kakvu bol je prošla, pa je javno govorila o nemiloj situaciji.

- Čovek se baš zaljubiška dok sam bila trudna. Posle prvog braka sam bila razbijena na sitne komade, kako psihički tako i fizički. Moj tadašnji muž je našao drugu. Ćerka je imala tek dva meseca, a muž mi saopštava da je zaljubljen u drugu. Iskreno, jedva sam se podigla iz toga. Ja sam mu stvari spakovala u kese. Više od godinu dana mi je bilo potrebno da izađem iz krize - ispričala je pevačica u nekoliko navrata ranije.

Drugi brak: Nestalo poverenje

Tanja je potom nastavila da veruje u ljubav, pa je pokušala da pronađe sreću sa sledećim parnterom.

Međutim, u drugom braku se takođe nije proslavila.

- Kod nas je taj naš kraj dugo trajao. Nismo se voleli i nestalo je poverenje. Kap koja je prelila čašu bio je odlazak na svadbu kod momka iz mog benda. Muž nije hteo da ide sa mnom. Njemu uvek nešto ne odgovara, bilo da su to muzika, društvo ili hladna sarma. Tad je u meni nešto puklo - ispričala je pevačica svojevremeno.

Podsećamom, Tanja iz prvog braka ima ćerku, a u drugom je dobila i sina.

"Trebalo bi sebe da stavim na prvo mesto"

Iako se kao lavica izborila za svoju decu, Tanja svom roditeljstvu ipak nalazi manu i priznaje da bi neke stvari uradila drugačije.

- Trebalo bi više da stavljam sebe na prvo mesto, bar u nekim situacijama, uz poštovanje svih i ljubav prema svim svojima, ali ne može čovek protiv sebe - objasnila je Tanja uz reči da je njena priroda prosto takva.

- Stalno nešto uzmičem, i moja mama mi to prebacuje, ali ja prosto nisam nametljiva, nikad nisam znala da se proguram. I mislim da čovek i ne treba da se potura nigde, ako zaslužuje sve će to samo doći- iskrena je bila pevačica nedavno za Grand.

Takmičila se na PZE

Podsećamo, Tanja se u 55. godini predstavila u drugoj polufinalnoj večeri "Pesma za Evroviziju 2025" sa pesmom "Ja sam bolja". Iako je u šestoj deceniji, sa puno samopouzdanja nastupila je u ovom takmičenju sa mnogim mlađim kolegama.

