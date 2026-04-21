U vremenu kada mnogi poznati biraju glamur velikih metropola i život pod reflektorima, ima i onih koji sreću pronalaze daleko od gradske vreve u tišini, prirodi i porodičnom okruženju.

Upravo takav put izabrao je i jedan od najcenjenijih harmonikaša na našim prostorima, Borko Radivojević, koji je svoj mir pronašao u Petrovcu na Mlavi. Tamo gde vreme sporije teče, a vrednosti ostaju iste, nastala je njegova prava oaza.

Sve podređeno porodici

Prva liga

Zahvaljujući poslu koji tako precizno i profesionalno radi, istaknuti muzičar sebi i svojoj porodici može da priušti sve što poželi. Iako ima nekretninu u Beogradu, čuveni harmonikaš najviše slobodnog vremena provodi upravo u Petrovcu na Mlavi, gde je pre 15 godina sagradio porodičnu kuću. To nije samo još jedna nekretnina to je mesto koje odiše toplinom, uspomenama i pažljivo građenim porodičnim životom.

Dobro došli u moj skromni dom. Ja sam zapravo rođen u selu Ćovdin, nekih petnaestak kilometara odavde, ali ovo je moja baza. Volim ovaj grad više nego bilo koji drugi. Ne planiram odavde da idem nigde - rekao nam je sa osmehom, jasno stavljajući do znanja koliko mu ovaj kraj znači.

Već na samom ulazu postaje jasno da je ovo srce porodičnog života Radivojevića. Hodnik odiše toplinom, a svaki detalj pažljivo je biran kako bi prostor bio funkcionalan, ali i prijatan za boravak. Veliki dnevni boravak danas ima posebnu ulogu pretvoren je u pravu malu igraonicu za Borkovog unuka, koji je, kako domaćin priznaje, sada centar sveta cele porodice.

U nastavku se nalaze kuhinja i trpezarija, uređene u toplim tonovima, savršene za porodična okupljanja i duge razgovore uz ručak. Spavaće i gostinske sobe raspoređene su tako da pružaju i privatnost i komfor, što je posebno važno kada u dom stižu brojni prijatelji i rodbina.

Čovek hedonista

Sve smo obišli

Poseban detalj u dnevnoj sobi zauzima centralno mesto iznad kamina stoji harmonika, simbol Borkove najveće ljubavi i životnog poziva. To nije samo instrument, već i podsetnik na sve godine rada, truda i uspeha koje je iza sebe ostavio.

Iz dnevnog boravka izlazi se pravo u dvorište, koje predstavlja pravu malu hedonističku oazu. Tu je veliki bazen, savršen za osveženje tokom letnjih dana, zatim spa-džakuzi za opuštanje, kao i baldahini i ležaljke koje pozivaju na uživanje pod otvorenim nebom. Prostor je organizovan tako da se lako prelazi iz jednog kutka u drugi, a svaki nudi drugačiji vid odmora.

Poseban šarm dvorištu daje i fontana koja se vidi već sa ulice i koja radi tokom cele godine, dodatno naglašavajući sklad i estetiku imanja. Kuća poseduje i prostranu garažu, a ništa nije prepušteno slučaju čak i kućni ljubimac ima svoj kutak, iako, kako kroz smeh kažu domaćini, slobodno uživa u celoj kući i dvorištu.

Svaki kutak priča svoju priču

Imanje je veliko i pažljivo uređeno, a porodica je vremenom proširila prostor kupovinom dodatnog placa. Na tom delu napravljeno je pravo malo igralište za decu, sa klackalicama, penjalicama i kućicom za igru, gde će, kako Borko s ponosom ističe, njegov unuk uskoro provoditi najlepše dane detinjstva.

Radivojevići su poznati kao izuzetno gostoljubivi domaćini, a to se oseća u svakom delu njihovog doma.

Svaki deo u kući je rađen s posebnom pažnjom i velikom ljubavlju. Supruga je najzaslužnija za sve, a meni je dovoljan samo moj trosed gde najviše volim da sednem i da uživam. Mnogo novca, vremena i truda je uloženo u svaki milimetar, ali koliko tačno u evrima, pravo da vam kažem, ne znam - rekao je skromno muzičar.

I upravo u toj jednostavnosti i iskrenosti krije se prava vrednost ovog doma mesto gde luksuz nije u raskoši, već u miru, porodici i osećaju pripadnosti.