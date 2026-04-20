Slušaj vest

Supruga proslavljenog golmana Predraga Rajkovića, Ana Rajković, i dalje je u centru pažnje javnosti zahvaljujući svom izgledu. Uprkos tome što je majka troje dece, Ana ponovo potvrđuje da neguje formu i izgleda besprekorno.

1/11 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagarm/rajkovic__ana, Printscreen Instagam, Printskrin/Instagram

Na svom Instagram profilu podelila je fotografiju iz pilates studija, gde je u fokusu bio njen izgled nakon nedavne operacije nosa. Posebnu pažnju privuklo je njeno lice, profil koji jasno ističe rezultate estetskog zahvata.

Brojni komentari ukazuju na to da je promena i te kako uočljiva, a pored toga Ana je privukla pažnju i svojim izdanjem u topu i kratkim helankama.

Foto: Printscreen

Spekulacije o aferi

Podsetimo, Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, tokom Svetskog prvenstva u Kataru našla se u centru skandala, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile glasine o njenim navodnim aferama sa pojedinim fudbalerima.

Ona je takve tvrdnje odlučno demantovala, a u jednom trenutku oglasila se i putem Instagrama, gde je podelila objavu jedne fan stranice na kojoj pozira sa suprugom. U opisu te fotografije navedeno je da važe za jedan od najskladnijih parova, na šta je Ana ubrzo reagovala.

1/10 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Ja nikada nisam lažno skromna, ja bih napisala najlepši i ćao! Muž i žena! Razumeš? Žena mu je bre, rodila mu decu, vole se, ne varaju se, a vi mučene? Je l' vam loše dok čitate istinu? - napisala je Ana Rajković.

Podsetimo, Anu su pojedini povezivali i sa još jednim reprezentativcem. Ona je takve navode oštro demantovala, a potom otkrila da iza cele priče, kako tvrdi, stoje njene bivše prijateljice koje su želele da joj se osvete nakon što je jednu od njih otpustila iz svoje radnje. Istakla je i da je, uz pomoć policije, uspela da zaustavi dalje širenje neistina.

Ana je ranije za Kurir govorila o toj aferi i ispričala kako to utiče na nju i supruga Predraga. Tada smo je pitali da li je ta situacija ojačala njihov odnos.

- Ne. Nama su se dešavale neke vrlo teške stvari. Mlađi sin nam je bio u bolnici. To je ono što je moglo nas da poljulja u emotivnom smislu, a ove budalaštine nikako.

1/5 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagram

Potom se nadovezala kako se osećala.

- U početku mi je sve bilo smešno, ali posle nije, kad sam videla da sve to prevazilazi neku granicu normalnog. Nisam plakala, ali se nervirala jesam - ispričala je Ana tada.

BONUS video: