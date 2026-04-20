Pevač i nekadašnji učesnik takmičenja „Zvezde Granda“, Milan Dinčić Dinča, otvorio je dušu o problemima sa kojima se suočavao na vrhuncu svoje popularnosti.

Na početku karijere pevač je imao tremu koja je ostavila posledice na njegovo zdravlje, te je otkrio da je imao problem sa povišenim krvnim pritiskom i adrenalinom na samom takmičenju.

Dinča o neprijatnoj situaciji

Ipak, jednu dramatičnu scenu iz strogog centra Beograda, Dinča nikada neće zaboraviti.

Kako je postao prepoznatljiv, jedna obična šetnja prestonicom pretvorila se u kolaps.

Dinča na početku karijere:

- Nisam mogao da verujem da je emisija toliko gledana, da ja nisam nekad mogao da prođem ulicom. Bio sam jednom u Knez Mihailovoj, šetao, i čoveče toliko mi je ljudi prišlo da mi se slošilo - rekao je on i dodao:

- Sigurno ih je bilo dvadesetak da se slika sa mnom, kad se meni zavrtelo u glavi, zamalo da padnem u nesvest - rekao je on.

Pored ove neprijatne situacije iz Knez Mihailove, Dinča nije zaboravio ni trenutak kada je prvi put zaista shvatio koliku je slavu zapravo stekao preko noći.

- Kada sam otišao na faks, pošto sam ja u Beograd došao zbog studija. Pa i kući kada sam posle odlazio, takav doček su mi napravili kao da dolazi ne znam ko - iskren je bio pevač o vremenu kada je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom.

Imao problem

Milan Dinčić Dinča šeta oko kuće u kupaćem

Podsetimo, Milan je nedavno otkrio da je imao problem sa glasnim žicama, a tada se oglasio na mrežama i obratio kolegama.

- Drage kolege imam potrebu da vam se obratim javno i kažem jednu bitnu stvar, tiče se našeg poziva koji je prelep ako se sa merom radi, ali ne po svaku cenu, jer grlo je mnogo osetljivo, i ako se ne pazi može da strada. Danas sam jako srećan jer mi je konačno grlo proradilo, bilo je premoreno, bilo je potrebno da odmorim, uz terapiju naravno koju mi je prepisao divni doktor Švraka. Konačno, grlo mi je proradilo čak mi se vratila boja i visine volumen i tako dalje. Čuvajte se i volim vas brat - napisao je Dinča.

