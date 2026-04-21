Ove sezone u rijalitiju Elita 9, već se napravila jedna beba, a od preksinoć do sinoć bilo je pod znakom pitanja da li stiže i druga beba.

Sandra Todić je gostujući u emisiji kod Dušice Jakovljević otkrila da ima strah veliki jer misli da je trudna i to sa najpoželjnijim muškarcem u rijalitiju Filipom Đukićem.

Da se ne bi mnogo spekulisalo i razmišljalo Milan Milošević doneo je test za trudnoću i dao Sandri. Tu se našao i Filip koji je sve vreme gledao u pod i bio nervozan.

Nakon nekoliko minuta, Sandra je izašla iz toaleta i dala test Milanu.

- Evo, Milane, test za trudnoću je gotov - rekla je Sandra, nakon čega je Milošević pročitao konačan ishod.

- Test kaže da Sandra nije u drugom stanju, nije trudna - saopštio je voditelj, nakon čega je i sama učesnica priznala da je bila pod velikim stresom zbog cele situacije.

Filip se prisetio traume sa jednom od bivših devojaka

Dok su se čekali rezultati, Filip Đukić se prisetio slične situacije sa bivšom devojkom koja mu je priredila pravi pakao i traumu.

- Otišao sam kod te devojke, imali smo odnos sa zaštitom, otišao sam na brod. Ona mi se javila da moramo da se vidimo, dolazi, donosi fasciklu, daje mi kesicu da popijem da se smirim i kaže ja sam se porodila - započeo je Filip svoju ispovest u "Eliti 9". Kako je rekao, sve se u tom trenutku poklapalo.

- Čuo sam se sa njom da vidim dete. Nikakav mi osećaj nije bio kad sam video dete - priznao je Đukić.

Nakon što mu je otac predložio da urade DNK test, Filip je proživljavao pravu agoniju.

- Nisam bio živ tih par dana. Posle toga mi je javila da nisam otac njenog deteta i da je ne kontaktiram. Ona mi je javila rezultate - ispričao je on šokiranom Miloševiću.

Filip je tokom razgovora bio brutalno iskren, te je na pitanje Milana Miloševića o zajedničkom životu sa Sandrom priznao da mu izuzetno smeta njena finansijska nestabilnost i da ne bi voleo da je trudna.

Ona nema stalan posao. Sve te neke stvari su mi mnogo bitne. Mi ne bi živeli zajedno što je meni u samom startu katastrofa - bio je oštar Filip, pre nego što je saznao da je test ipak negativan.

Voditelj ga je upitao i čemu bi se više radovao, dečaku ili devojčici, na šta je Đukić odgovorio da je to nebitno, ali da bi možda više voleo dečaka.

