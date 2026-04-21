Slušaj vest

Starleta Maja Marinković godinama privlači pažnju učešćem u rijaliti programima, a njen otac Taki Marinković svojevremeno je iznenadio javnost otkrivši koliki je njen honorar.

Foto: Printscreen

U javnosti se već dugo spekuliše o visokim iznosima koje zarađuju rijaliti učesnici, a Taki je tada naveo da je Maja u prethodnoj sezoni zarađivala čak 15.000 evra mesečno, uz pretpostavku da je cifra u aktuelnoj sezoni još veća.

Maja je trenutno učesnica “Zadruge 9 Elite”, gde se ponovo našla u centru skandala zbog turbulentne veze sa Asminom Durdžićem, bivšim partnerom njene nekadašnje prijateljice Stanije Dobrojević.

Stanija o vezi Maje i Asmina: "Zavozao se"

- Asmin se jeste zavozao i zaljubio. Možda njemu to trenutno prija. Da li će ovo biti do Budve, ili će se nastaviti, ne znam. To kad pukne, onda ću se ja sladiti, to je sigurno. On je sad poput Bebice - kazala je Stanija i dotakla se svog života.

- Da, vapim za porodičnim životom. Želim porodicu za koju ću da živim. Da sam dete rodila pre deset, dvadeset godina, moje dete bi bilo nesrećno, ne bi bilo dete srećno, kao što bi bilo sada, jer bih mu se maksimalno posvetila. Eto, dešavale su mi se takve stvari kroz život. Taman pomislim da sam srećna, sve se raspadne do kraja - istakla je Stanija Dobrojević.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Stiže i Aleksandra Subotić

Podsetimo, skoro se u rijalitiju "Elita 9" očekuje ulazak Aleksandre Subotić, koja je nedavno uporedila Maju i Staniju.

- Njih dve su identične, samo što je Stanija namazanija. Sve prepiske koje postoje su poslovne isključivo. Meni je smešno da njih dve pored mene glume ribe, nije mi prijala tada ta priča, ali sada vidim svoju vrednost, a vidim i njihovu. Ne želim da se poredim sa njima. Ne razumem čemu sada sve ovo, pa i Stanija je bila sa Kristijanom koji je tada bio oženjen, pa kasnije i sa Asminom koji je bio oženjen što znači da su iste – iskrena je bila ona.