Voditelju jutarnjeg programa na RTV Pink, Predragu Sarapi, jutros je pozlilo tokom emisije uživo. On je došao na posao kao i obično, a u programu je proveo nešto više od pola sata pre nego što mu je pozlilo.

Voditeljka Jovana Maksimović jutros je sama otvorila jutarnji program na televiziji Pink, pojavivši se u studiju oko 5:50 časova.

Nakon uvodne najave i prvog Dnevnika, oko 6:30 časova programu se nakratko pridružio i voditelj Predrag Sarapa, koji je stigao na posao, ali se u emisiji zadržao svega nekoliko minuta.

U jednom trenutku, kako nezvanično saznajemo, osetio je mučninu, a moglo se primetiti da je nakratko stavio ruku na vrat.

Ubrzo nakon uključenja u program i obraćanja iz Hitne pomoći, gledaoce je iznenadilo to što se po povratku u studio Sarapa više nije nalazio pored koleginice, već je emisija nastavljena bez njega.

Prema nezvaničnim informacijama, voditelj je ranije tokom jutra osetio zdravstvene tegobe i potražio medicinsku pomoć, nakon čega je napustio program.

Nakon pregleda, upućen je na kućno lečenje, gde nastavlja oporavak.

Došao na posao

Kako saznajemo, zbog nesnosnih bolova, odmah je napustio program, nezvanično nam je potvrdjeno.

Nedavno mu se slošilo

Voditelj Predrag Sarapa nedavno je imao zdravstveni problem, kada mu se slošilo nakon Jutarnjeg programa.

On je primio dve infuzije i nije mogao da dođe sebi, a da se nije oporavio jasno govori i činjenica da se jutros nije pojavio na poslu.