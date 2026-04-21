Marija Kulić završila je u bolnici, a kako kaže u svom oglašavanju, biće tamo nekoliko dana.

S obzirom na to da se pre nekoliko godina borila sa karcinomom, koji je pobedila nakon operacija, hemioterapije i zračenja, od tada redovno odlazi na lekarske kontrole.

- U bolnici sam zbog ispitivanja, imam preskoke i aritmiju. Biću ovde dok ne obavim sve pretrage i analize - otkrila je Marija za Informer.

Kako su joj lekari striktno savetovali da izbegava stresne situacije, Marija je odlučila da u potpunosti promeni životne navike. U planu joj je da se okrene zdravijem načinu života, povede računa o ishrani i počne sa vežbanjem, a u tome će joj najviše pomoći ćerka Ana, inače fitnes instruktorka, koja će za nju osmisliti poseban program.

Strogo mirovanje i zabrana stresa naveli su je da donese definitivnu odluku kada je u pitanju povratak na male ekrane. Marija je naglasila da joj je dosta nerviranja i da ne razmišlja o povratku u rijaliti.

- Ne zanima me rijaliti, ne bih mogla da podnesem nerviranje zbog Miljane, mogla bih jedino da uđem sama da komentarišem druge, sa njom više ne. Kad je ona kući, mirna sam i ne nerviram se - bila je potpuno iskrena Marija.

Bila u bolnici i zbog kičme

Rijaliti učesnica muku muči s problemima s kičmom, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća.

- Jako mi je teško, kao da nosim neki teret, kao cigle da nosim na glavi, tako osećam težimu. Slaba mi je cirkulacija na vratu zbog spondiloze, a i ova promena vremena mi ne ide na ruku, danas je baš zahladnelo... Išla sam da vidim da li može da mi bude bolje - kaže za Informer Marija Kulić koja ima problem i sa diskus hernijom.

- Imam problem i sa diskus hernijom, nadam se da će mi masaže i terapija pomoći. Najviše mrzim da idem kod lekara i čekam redove, idem samo kad moram - zaključuje ona tada za Informer.