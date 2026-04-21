U nastavku teksta ostavljamo vam prvi intervju Miljane Kulić. Ona je tada bila učesnica šoa "Hotel Maldivi" odakle je izbačena nakon samo dva dana zbog maltretiranja cimera. Tačnije, tokom spavanja im je sipala šampon u u uši, pa je hitno diskvalifikovana. Novinar ju je tada pozvao i tako je nastao ovaj intervju. Nakon što je objavljen čitav region je preneo njene reči, pa su producenti pomenutog takmičenja morali da je vrate u šou jer je postala glavna zvezda, a ostalo je istorija... Usledilo je njeno učešće u Parovima gde je imala honorar od 300 evra nedeljno, a onda je ušla u Zadrugu kao jedan od najplaćenijih rijaliti igrača.

Rijaliti zvezda Miljana Kulić, koja je pre nekoliko dana po drugi put napustila šou ,,Hotel Maldivi" tada nam je rekla da je morala to da učini jer je njeno zdravlje bilo ugroženo, ali da planira da se vrati čim joj bude bilo bolje. Ona ističe da je druge takmičare provocirala nesvesno, a kao krivca za to navodi pevača Mišela Gvozdenovića u kojeg je već pet godina zaljubljena.

- Došla sam u bolnicu da uradim skener i kompletnu laboratoriju jer imam urinarnu infekciju i kamen u bubregu. Dva dana zaredom po mene je dolazila hitna pomoć jer sam imala nesnosne bolove. Vidim sive senke ispred očiju jer sam se jako iznervirala i potresla, priča Miljana.

Da li je tačno da si pretila Mišelovoj majci, kao što on kaže?

- Mišelu sam pretila da ću prolaziti pored njegove kuće. Jednom sam ga pitala da li je istina da mu je majka Romske nacionalnosti i od tada on mene ne može da smisli. Tada me je blokirao na Fejsbuku, pa sam ja ušla na mamin profil i poslala mu poruku "Mišo, šta radiš", a on mi je odgovorio "pu*i ku*ac"!

U Maldivima si rekla da te Mišel tukao..

- Da. Ja sam pročitala u novinama kako je neko pevačica izjavila "vući ćeš creva po ulici" i ja sam to napisala Dušanu Svilaru koji me prijavio policiji, a takođe sam i Darku Laziću pretila. Mišelu nikada nisam pretila, možda sam mu rekla "Ciganinu", ali ništa drugo! On je zvao moju majku i rekao joj "ako Miljana prođe još jednom pored moje kuće, obesiću je za drvo" na šta mu je ona rekla "ako misliš da tako treba, slobodno je obesi". Jednom sam se vozila u taksiju pored njegove kuće kada je na ulicu istrčalo dvadesetak Roma iz njegovog dvorišta, a Mišel je otvorio prozor i udario me pesnicom u nos. Krv mi je nenormalno tekla. Posle je došla policija, a Mišel je njima rekao da sam ja prostitutka pa sam dobila batine od mušterije koji nije hteo da mi plati za usluge. Kada sam poslednji put bila u Čačku sa prijateljem ispred njegove kuće, opet je istrčalo nekoliko ljudi i svi su počeli da lupaju po kolima. Onda sam ja otvorila prozor, a njegova majka Hana je uskočila u auto i istukla me.

Da li si ti ikada bila sa Mišelom u vezi?

- Nikada. Samo sam ga zvala i slala poruke. On se meni stvarno sviđa, ali ja nikada ne bih bila sa njim jer je on Romske nacionalnosti.

Čime se ti baviš, koje je tvoje zanimanje?

- Radila sam u jednoj kafani gde mi je dnevnica bila 1.200 dinara. Mi smo u jako lošoj situaciji jer moj tata neće nigde da radi, njegov ponos je jači od svega. Čovek nema živaca, navikao je na ulicu. On je tri puta bio prvak Jugoslavije u boksu.

U kojoj kafani si radila?

- U Čačku. Tamo sam dobila otkaz zato što je vlasnik kafane bio prijatelj sa Mišelom. Jednog dana mi je rekao "ti si nervozna jer Mišel neće da te je*be", a ja sam mu onda prosula viski u lice, a on mi dao otkaz. Nekoliko meseci posle toga zvao me neki fotograf iz Čačka da se vidimo i ja sam opet otišla u tu kafanu gde sam radila. Tada mi je Peđa, vlasnik prišao i ošamario, a potomme izbacio napolje kao kurvu. Onda sam otišla u policiju, a oni su pozvali hitnu pomoć koja me odvela u ludnicu. Tamo sam prenoćila.

- Pa da, ali to nije prvi put. I zbog Mišela sam bila u ludnici, tada su me zatvarali u neki podrum.

Da li je tačno da sada proganjaš Igora Iksa?

- Nije tačno. Nakon izlaska ja sam mu poslala poruku na koju on nije odgovorio. Onda sam ga zvala pa me on stavio na automatsko odbijanje poziva. Posle sam mu slala poruke na Viber, pa me i tu blokirao. Ja nikada ne pokazujem kada mi se neko sviđa, a Igora nikada nisam proganjala.



Zašto si provocirala takmičare u Maldivima?

- Ne radim je to svesno. Mene je Mišel pet godina ubijao psihički, bukvalno me je*ao u mozak. Onda sam ja postala ista kao on jer je to ostavilo posledice na mene.