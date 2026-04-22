Imao je novac, automobil, nekretnine, ali je onda sve to nestalo. O svemu tome pevač je govorio za Grand.

Nije se snašao na estradi

- Imao sam uvek dobar auto, stan u Beogradu, kuću u Budvi, para više nego što je trebalo. Nisam se snašao u ovom estradnom životu, nisam želeo da pravim kompromise i tako sam završio kako sam završio - ispričao je on.

Toma je nakon lagodnog života morao da se nauči na sasvim drugačiju svakodnevnicu pa je počeo da se bavi fizičkim poslovima.

- Danas radim kao pomoćnik molera, drugovi su mi pomogli da nađem posao da bih imao za elementarnu egzistenciju.

Smrt sina

Ipak najteži momenat u njegovom životu nije gubitak novca i nekretnina već gubitak sina Marka, pre četiri gpdine. Tada je trebalo da se pojavi u emisiji "Nikad nije kasno", ali ga je smrt deteta u tome zaustavila. Tada je i napustio muziku, ali se posle nekog vremena vratio pevanju.

Foto: Printscreen

- U četvrtak je trebalo da bude snimanje emisije, moj sin Marko je trebalo da mi bude podrška. Međutim, na ekskuriziji u Španiji Gospodu se upokojio. Od tad se nisam bavio muzikom i tu sam stao, gde smo počeli - jedva je izustio i dodao da je pojavljivanje u takmičenju zapravo dug prema sinu čiji je lik na majici i poneo kada se prvi put pojavio u „Nikad nije kasno“.

- Verujem da on želi da nastavim da se bavim pevanjem, inače mi ne bi palo na pamet da ovo radim - s knedlom u grlu je dodao priznaje da je sin bio bolji muzičar od njega.

Na njegovoj pesmi drugi zaradili

Malo ko zna da iza jedne od najpoznatijih pesama stoji upravo Tomislav Marinković Toma. Reč je o numeri „Pukni zoro, neću kući skoro“, koja je kasnije postala veliki hit u izvođenju Milana Topalovića Topalka.

Iako je pesma stekla ogromnu popularnost, Tomislav od nje nije imao značajnu materijalnu korist.

- Moja pesma je bila popularna, a niko nije znao ko je peva. Drugi su imali više vajde od toga.

On je istakao da u vremenu kada je mogao da zaradi najviše novca nije radio.

Foto: Printscreen

- U ono vreme kad sam mogao da uzmem neku lovu, ja nisam radio, ali nije mi žao. Imao sam satisfakciju da je čujem na radiju.

Toma danas peva u crkvenom horu, snagu je pronašao u veri, a na sina misli non-stop.

- Nadam se da ćemo se ponovo sresti i pevati zajedno, verujem u to.