U rijalitiju "Zadruga 9 Elita" je ponovo nastao opšti haos kada se potegla tema o turbulentnom odnosu Asmina Durdžića i njegove porodice zbog veze sa Majom Marinković. Tokom emisije, voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović, koja je žestoko oplela po Asminu i javno mu saopštila da se njegova porodica "razbolela" zbog takvog njegovog odnosa.

Milosava nije štedela reči, pa je istakla da je sada u potpunosti protiv njega i da veruje u tvrdnje njegovih bivših partnerki.

"Ako Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić govore isto, ne mogu da govorim da one lažu. Mislim da su ga obe volele, to je jasno kao dan, a on obećava, pa ne ispuni".

Ona mu je posebno zamerila odnos sa detetom, naglasivši da je apsolutno mogao da ostvari kontakt sa ćerkom Norom, samo da je to zaista želeo.

Situacija je dovedena do usijanja u Zadruzi 9 Eliti kada je voditelj suočio Asmina Durdžića sa surovom istinom saopštivši mu stav njegovog oca – da je "kao muškarac pao na testu".

"Ne zanima me šta će sestra da kaže"

Ipak, umesto da spusti loptu ili pokaže kajanje, Asmin je odlučio da se javno obrati svojoj porodici i stavi im do znanja da mu njihovo mišljenje ništa ne znači.

"Ovo što je rekla Milosava, verovatno nisu za taj odnos, jer znaju da ja imam kratak fitilj, mogu lako da uđem u neku konfliktnu situaciju", pravdao se Asmin, a zatim se dotakao i rođene sestre: "Ne zanima me šta će sestra da kaže, jer i ona ima svoj život".

Za sam kraj, Durdžić je jasno stavio do znanja svima, pa i svojim najbližima, da je njegov emotivni život isključivo njegova stvar.

"Niko ne može da mi odlučuje šta ću i kako ću. Moj izbor je takav kakav je. Niko ne može da mi se meša", zaključio je on pred kamerama, prenosi Blic

