Nezapamćena drama odigrala se jutros u programu uživo na televiziji Pink kada je jedan od omiljenih televizijskih voditeljaPredrag Sarapa morao hitno da napusti "Novo jutro" zbog iznenadnih zdravstvenih problema koji su ga zadesili usred emisije!

Kako su gledaoci mogli da primete, Sarapa se u jednom trenutku uhvatio za vrat, a na licu mu se videla grimasa zbog nesnosnih

bolova i mučnine.

U emisiji se zadržao svega nekoliko minuta, nakon čega je bio prinuđen da napusti studio i potraži hitnu medicinsku pomoć.

Njegova koleginica Jovana Maksimović morala je da preuzme kormilo i potpuno sama nastavi vođenje jutarnjeg programa, dok su

gledaoci ostali u šoku i ozbiljnoj brizi za zdravstveno stanje poznatog voditelja.

Prema nezvaničnim saznanjima, Sarapi je odmah nakon izlaska iz studija ukazana medicinska pomoć, a nakon obavljenog pregleda upućen je na kućno lečenje, gde će nastaviti oporavak.

Sada se sarapa oglasio i otkrio kako se oseća.

- Bilo je loše, sada je dobro - kratko je prokomentarisao Sarapa, stavljajući do znanja naciji da je najgore ipak prošlo i da se sada

uspešno oporavlja u svom domu.