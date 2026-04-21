Vuk Mob brutalno je pre nekoliko dana pretukao nepoznatog dečka u kafani. Nakon što su se snimci proširli na društvenim mrežama oglasio se reper.

- Bio sam u opuštenoj atmosferi sa društvom kada mi je taj čovek iz čista mira uvredio pokojnog oca. Prišao sam mu da ga pitam u čemu je problem i da porazgovaramo, jer je očigledno njegova namera bila da me isprovocira - rekao je reper i dodao:

- Na kraju je dobio ono što je tražio. Ja sam takav. Sa mnom se ni u šali ne spominje moja porodica, a pogotovo pokojni otac u negativnom kontekstu. Veoma sam osetljiv na porodicu i tu nema šale. - rekao je on za Hype.

Podsetimo, na snimku koji je dospeo u javnost vidi se kako reper prilazi muškarcu koji stoji za šankom, nakon čega situacija munjevito eskalira. Vuk Mob zadaje niz brzih udaraca muškarcu koji nije stigao da odreaguje, te je na mestu pao kao "pokošen" na pod. Dalji i teži sukob sprečilo je obezbeđenje koje je odmah uletelo i razdvojilo ih, nakon čega je nepoznati muškarac udaljen iz neposredne blizine repera.

Iako u prvom trenutku nije bilo poznato šta je tačan okidač za ovakav napad niti da li je bilo teže povređenih, reper se naknadno oglasio i potvrdio da je učestvovao u obračunu. Kako je objasnio, ne poznaje čoveka sa kojim se sukobio, a razlog incidenta bila je gnusna uvreda na račun njegovog preminulog oca.

Nakon tuče reperu bukla bubna opna

Vuk Mob je izgubio u humanitarnom boks meču "Nacionalna klasa" protiv MMA borca Vase Bakočevića. Iako se ubrzo posle meča oglasio i rekao da je ponosan na sebe bez obzira na to što je izgubio, reper je završio sa modricom na oku, a onda je otkrio u kakvom je stanju.

- Otišao sam ja kod lekara, pošto vidim da ne čujem ništa. Pomislio sam da su mi bubne opne pod tenzijom od udaraca, međutim odem ja tamo kad ono pukle mi obe bubne opne. Ova jedna je teže, a ova druga je bolja. Tako da to ću da koristim kao izgovor ako budem izbacivao loše pesme, bar ću moći da se vadim na to da ništa ne čujem - ispričao je Vuk.