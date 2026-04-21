Pevačica Ivana Jordan je otvoreno progovorila o uzimanju tableta, ali je pored toga pričala je o izgledu, braku i sinu.

U svojoj 48. godini života, pevačica izgleda i više nego dobro, ali ističe da se ne zalaže za estetske zahvate, već se isključivo prirodno neguje koristeći blage tretmane.

Tajna njenog izgleda

Ivana nije krila kako uspeva da održi svoj izgled. Naime, pevačica je otkrila da je koristi pilule sa mitohondrijama i malo spanaća, što je čini da izgleda sveže.

IVANA JORDAN KAO PAMELA ANDERSON! Pevačica čuvarka plaže u Portugalu: Njene obline će vas raspametiti (FOTO)

- Moja mama kaže da je spanać zaslužan za moj dobar izgled, ali ja mislim da je nešto drugo. Ima svakako svega, genetike, ali su to samo procenti koji su u pitanju. Iskreno verujem da mladolik izgled dolazi iz duha. Ako si veći deo dana namrgođen i ljut, to će se sve oslikati na našem licu. Ako smo vedrijeg duha, mislim da se i to jasno vidi na licu - priča ona i dodaje:

"Sin je primetio" - Naravno, kada pređemo 40 godinu naravno da je potrebno pomoći svom licu u nezi i hidrataciji svega. Ne treba preterivati. Ja u poslednje vreme pijem recimo eliksire za mitohondrije. To mi je zanimljivo i to osećam da mi prija. Ja volim te male pilulice, moj sin je to primetio, pa mi kaže: "Mitohondrijice moja mala" - rekla je Ivana za Blic. Radi botoks

Pevačica priznaje da sa vremena na vreme ima naviku da uradi botoks.

- Uradim s vremena na vreme bebi botoks, filere ne radim, jednom sam to uradila i zaista nije lepo izgledalo na meni, tako da treba samo pratiti šta nam odgovara i sve će doći na svoje.

Ivana Jordan

O razvodu

Ona je ovom prilikom progovorila o svom bivšem suprugu, sa kojim inače ima sina.

- Istina je da sam posle ročišta sa bivšim partnerom otišla na piće i nakon tog razvoda. Strasti su se verovatno smirile u toko dve godine, vratili smo tu harmoniju koju smo imali pre braka i nekako smo razmišljali kao zreli ljudi. Svako je tu odgovoran da to dete koje je stvorio, izvede na pravi put. Otac sa majkom treba detetu da daje primer, a kad se svađaju, dete je tu zbunjeno. Svako ima pravo da bude neraspoložen, tužan da se zezne, bilo je lepo u nekom momentu, onda se desila promena kakva god, ali dete ne sme da trpi - rekla je pevačica.

"Novac je precenjena kategorija"

Pevačica je objasnila da joj novac nije na vrhu prioriteta.

- Novac treba da bude sredstvo da sebi olakšamo neke stvari, ugodimo, da možemo da otputujemo i da nam obezbedi nešto osnovno u životu. Možemo da se lepo obučemo i sa malo para, ako se to upakuje kako treba. Zaista mislim nekako da je novac precenjena kategorija - kaže ona.

