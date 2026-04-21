Pevačica Indira Aradinović Indi je pre četiri godine, odnosno 2022. podelila lepe vesti priznavši javnosti da se udaje za Danca. Međutim, pet meseci kasnije usledio je preokret i oni su se razveli.

Nakon razvoda, emotivni život pevačice je bila enigma, nije se ništa znalo sve do sada kada je pokazala svog novog dečka.

Na fotografijama koje je podelila na svom nalogu na društvenim mrežama mogli smo videti kako ljubav cveta, te se ona našla u strasnom zagrljaju svom partnera čiji identitet nije poznat.

Pevačica je uz zajedničke fotografije podelila i emotivne pesme koje ostavljaju dodatni utisak zaljubljenosti i osećaja pripadnosti jedno drugome.

Javno govorila o razvodu

- Oporavljam se nekako od svega. Nisam baš previše razočarana. Sećate se kada sam u intervjuu posle dva dana venčanja rekla: 'Pa videćemo da li je gospodin pravi...', na pitanje da li sam pronašla gospodina pravog? Mislim da nikada brže nisam dobila odgovor na to… Potpisao je razvod 27. decembra, a razloge zaista ne bih iznosila u javnost. Ipak sam ja dama - rekla je Indi ranije za Pink.rs

Delovalo je kao da im brak lepo ide, a kadrove iz njihovog zajedničkog života pogledajte u galeriji ispod.

Indi sa bivšim mužem:

Nepristojne ponude

Indi ne krije da je na društvenim mrežama dobijala nepristojne ponude, a onda se i oglasila svojevremeno i napisala kako se oseća povodom toga.

- Muškarci, smarate me više sa tim vašim udvaranjem, na koje ja nemam reakciju, nisam raspoložena ni za kakve kombinacije ili kako vi to zovete 'ljubav'. Bla, bla, truć, vaš sitan novac, nisam željna vašeg laskanja. Znam da sam vam s*ksi i neodoljiva, ali pre svega sam jako pametna i ne pokušavajte da potcenite moju inteligenciju - napisala je Indi tada, pa dodala:

- Poštujem svačije zvanje i poziciji, ali ja ne padam na klasičnog muškarca, koji mi kaže tri lepe reči koje napamet znam. I ne čitam stare novine. Da se zna! - zaključila je pevačica.

