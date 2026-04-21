Sofija Janićijević završila u suzama nakon što je čula kako Terza vređa trudnu Milicu

Učesnica "Elite" Sofija Janićijević suočava se sa teškim optužbama i pritiskom ostalih ukućana zbog saznanja o njenom odnosu sa sedamdesetogodišnjim Danetom. Zadrugari sumnjaju u njene izjave i pokušavaju da dođu do istine, dok Sofija uporno tvrdi da nema tajni.

Rasprava je počela kada se Sofija pravdala zbog napada u vezi sa priznanjem afere. Tom prilikom je detaljno opisala kako su izgledali njeni susreti sa Danetom i umešanost njene porodice:

„Nakon izlaska iz Elite 8, punu podršku mi je pružio, da će biti tu. Ja ga jesam videla više puta. Jesam snimila vikendicu da pokažem gde ću da pravim bazen, jer taj njegov. Nikola je građevinar, pa da mi bude jeftinije. Moja porodica ni u šta nije umešana, samo nisam dozvolila da preuzmem nešto bez njihovog znanja ili prisustva”.

Terza poludeo

Terza je na to postavio direktno pitanje: "Da li ti je majka bila u restoranu u Skoplju sa njim?".

Sofija je pojasnila: "To je picerija. Sama sam bila. Nisam bila u Skoplju sama, ali sam tu bila sama". Kada je Ivan upitao: „Kako te Nikola vraćao samu?”, Sofija je odgovorila: „Nije me vraćao samu. Poruke nisu istinite. On mi je nakon ogromne svađe dao šansu, a ako ovo ne možemo da prođemo to je do nas”.

Terza je postao vidno iznerviran njenim opravdanjima: "Hoćeš na mene da svališ! Rekla si da si se dopisivala na porukama sa njim", na šta je ona samo kratko potvrdila: "Tako je!".

Terza je nastavio da je napada povodom novca koji je navodno dobijala: „Nemaš telefon, pored toliko para koje ti je uplaćivo”, a ona se branila rečima: „Za Western treba samo ime i prezime”.

Sumnje o veridbi i prstenu

Tema se ubrzo prebacila na navodnu veridbu. Sofija je zatražila od Ivana Marinkovića da iznese svoje mišljenje sa kojim se prethodno složila: "Ispričaj kako si ti sve ovo video jer sam se baš složila sa tobom, danas u garderoberu?".

Ivan je izneo svoju opširnu analizu njene situacije:

„Ljudi u tim godinama se zaljubljuju u mlade i lepe devojke. Verujem da se Dane zaljubio i izolovao je kao jedinku i to je krenulo. Tačno je bez iskustva ovo uradila. Ljudi koji nas vole traže od nas previše. Njemu je možda narukvica veridba, ne mora da bude prsten. Ako izuzmemo poruke koje negiraš okej. Dozvolila si da u celoj priči da toliko poklona dobiješ i onda si shvatila da ti se može. Dala si im do znanja da može da se manipuliše sa tobom. Ona je ušla kao slobodna devojka. Nije planirala da se pomiri sa Terzom. Sofija napolju nije imala Terzu u glavi. Ona je njega napoljuvala ne bi li se opravdala kod Terze”.

Zadrugari su ipak primetili detalj u vezi sa nakitom. Jovana je istakla: „Imaju isti prsten, zumirano je”, na šta je Sofija uporno objašnjavala: „Ja sam ušla sa ovim prstenom”.

Milena se ubacila tvrdeći: "To su burme! Čovek je rekao", dok je Sofija nastavila da se pravda: "Ja nisam skinula ovaj prsten do pre mesec i po dana! Uveličali smo".