Majka Sofije Janićijević, Brankica, odlučila je da prvi put progovori o aktuelnim dešavanjima iz Elite 9. Javnost su preplavile fotografije, a i snimak na kojem se vidi da Sofija razmenjuje nežnosti sa izvesnim Danetom (70), a njena majka je rekla da je spremna da se ćerke odrekne ukoliko je to istina.

Brankica tvrdi da je Dane fan njene ćerke, te kaže da ga je i sama upoznala kao i da je bio u njihovoj kući, ali da između njega i Sofije nema ničega.

- Ja sam zgranuta, ne mogu da verujem. Čovek se predstavljao kao fan, podrška... Slao je garderobu. Videli su se dva, tri puta. Tu je bilo mnogo ljudi, svi su se slikali sa njom i evo na kraju gospodin Dane šalje kojekakve gluposti da je ona verena za njega.Kada bih ja znala da je moja ćerka verena za čoveka od 68 godina ja bih je zadavila. Bila sam u policiji i opet sam prijavila, to sam i tamo rekla. Ne verujem niti znam za to - rekla je ona, pa se osvrnula na komentare da je njena ćerka samo koristila starijeg čoveka koji se prestavlja kao njen verenik.

- Pa on je dobrovoljno slao garderobu, niko ga nije vukao za rukav da joj šalje novac dok je bila napolju i dok nije dobila novac od honorara. Inače, devojka je dala hakeru svoju šifru sa Instagrama, a on je to iskoristio i dok je bila napolju je zamenio, ali nije. Telefon je kod mene i vidim da su poruke pisane i brisane i primetila sam da neko ulazi na njen profil. Zamenila sam šifru i mislim da su iskoristili to i da su pisali poruke u njeno ime. Devojka od 27 godina da piše "srce i dušo", pa gde to ima? Nije ona neka kalaštura, ona je jedinica i ima sve. Ostala sam bez teksta, ne znam šta da kažem. Prijavila sam sve u policiju, advokatu sam dala prepiske.

"Ljuta sam jer se pomirila sa Terzom"

Kaže da ćerki nije slala čestitke jer je ljuta na nju zbog odnosa sa Terzom.

- U jednom navratu mi je mnogo bilo žao jer je Terza rekao da ja Sofiji nisam poslala ništa za Novu godinu i osmi mart i da nisam ušla jer sam znala da ima verenika napolju. Nije tačno, ja nisam htela da ona uđe sada. Obećala mi je da neće ući ni sa kim u vezu i ona uđe sa Terzom nakon katastrofe koju su napravili prošle godine. Meni je žao što je moja ćerka učestvovala u tome, trudna žena napolju, a moje dete ulazi u vezu sa čovekom koji ima trudnu ženu. Nije ni meni bilo svejedno, kažem kao majka. Ušla unutra i nije prošlo mesec dana, ona opet sa njim. Zato sam ja i dalje ljuta, nije smela to sebi da dozvoli. Ne zato što ja znam da ona ima nekog verenika napolju, čuj čovek od 68 godina da joj je verenik.

Govoreći o fotografijama za koje Sofija tvrde da ne postoje, a na kojima pozira sa Danetom, njena majka kaže:

Upoznala sam Daneta naravno, ja govorim kako jeste. Pre ulaska je došao kod nas, u mojoj kući se pozdravio sa Sofijom. Tada je tu bio moj rođak koji nam je pozdravljao klimu. Slikali smo se na terasi kod nas, to je jedna fotografija, Druga fotografija je bila kada smo bile u Nišu kod mojih roditelja i izašle smo do tržnog centra da kupimo nešto. Nije tačno da je bio kod moje majke, bili smo u tržnom centru i on je insistirao da se slikamo i sada zloupotrebljava te fotografije. Jeste dobijala poklone i od njega i od ostalih fanova. Sada su fanovi za Uskrs slali novac, ja joj od toga kupim haljinu ili nešto i pošaljem joj.

O poljupcu Daneta i Sofije

Pojavio se snimak na kojem se Sofija i Dane ljube, a njena mama ostala je u šoku kada je to čula.

- Nisam videla to, samo što sam ušla u kuću, ne mogu da verujem. Ne znam šta da kažem, ja ne mogu da verujem u to. Ja ne znam da je ona bila u emotivnoj vezi sa starcem od 68 godina. Momak jedan montira slike, ne znam koliko pravi dnevno profila i šalje i kači. I taj snimak ćemo videti da li je montaža ili istina. Zar mislite da bih ja kao majka primila u kuću čoveka da znam da je moja ćerka sa njim i da ima toliko godina? Jesam li ja poludela? - rekla je uznemireno Brankica i dodala:

- Mislim da je ovo nameštaljka, pre 15ak dana je neko izbacio: "Da nije bilo mene, Dane bi kupio automobil", to je bilo pre ulaska Sofijinog. Mislim da je to sve bilo unapred smišljeno. Nije on njoj kupovao brendiranu garderobu. On priča da nam je sređivao kupatilo i opremao kuću, to ništa nije tačno. Kupatilo nije ni renovirano, samo smo kupile neke elemente. Njena greška je što se ona odmah pohvali i bude bliska sa fanovima i odmah im kaže sve šta radi. On to sada sve koristi. Protiv Terze nemam apsolutno ništa ako se vole neka budu srećni. Protiv Terze sam bila prošle godine kada ju je ostavio na cedilu i bio sa drugim devojkama, pa gde je ljubav? Milicu si ostavio trudnu na cedilu. Daj Bože da je ovo istina, ne dao joj Bog, odreći ću je se.

