Pevač Semir Džanković je imao aferu sa Gabrijelom Pejčev za vreme svog braka sa suprugom Sanelom. Sve se odigralo pred kamerama.

Pevač je kada je otpočeo aferu bio u rijalitiju "Farma", a Sanela je sa Gabrijelom bila vrlo bliska tada.

Pejčeva je javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu

Palo pomirenje

Iako se sve desilo pre nekoliko godina i bilo u centru skandala, Gabrijela ističe da se ne kaje zbog učinjenog. Međutim, Semir je uspeo da se vrati braku i porodici.

Nakon što se pomirio sa suprugom Sanelom, često na svojim društvenim mrežama objavljuje njihove zajedničke fotografije. Sudeći po slikama, deluje da se par vratio skladnom životu i ljubavi.

On je sada objavio najnoviju fotografiju gde izgledaju vrlo zaljubljeno. Međutim, i dalje postoje komentarin koji osuđuju suprugu pevača što je prešla preko afere. Ona se nije osvrtala na to. Verovala je u njihovu ljubav i zbog toga dala drugu šansu. 

Gabrijela Pejčev je ranije govorila o ovoj aferi. Nije bežala od toga da su joj sa svih strana stizali negativni komentari.

- Zamerali su mi ljudi što sam se povukla u jeku popularnosti, ali sa 22- 23 godine čitati tako strašne komentare o sebi, mene to i danas zna da pecne. A kako je tek bilo tad... Kao ne zanima nas šta drugi misle o nama, ali ne može da te ne povredi. Ne mogu da se kajem, jer bi to bilo, kao kad bih pljunula sebi u lice, moram tako da se izarzim. To su neki naši izbori, misliš da si tada dovoljno pametan i da je to ispravno, a kasnije se ispostavi da si samo bio glup i zaljubljen - govorila je pevačica za domaće medije.

Ne propustiteStars"LJAGU SU BACILI NA NJEGA, A ONA TREBA DA SE STIDI" Pevač pred celim regionom varao ženu sa koleginicom, sad objavio sliku s njom (FOTO)
RijalitiON JE SVOJU ŽENU PREVARIO U RIJALITIJU SA GABRIJELOM PEJČEV: Kad čujete šta mu je uradila zanemećete! (FOTO)
Stars(FOTO) SEMIR DOBITNIK ZLATNE PAPUČE: Izbrisao sve fotke sa Gabi, mora da postavlja sa ženom!
StarsGABRIJELI PRETE SMRĆU: Svaki dan prolazi kroz pakao, a evo na koga sumnja
