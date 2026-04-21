Slušaj vest

Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou". On je govorio o emotivnom životu, ali i poslovnim planovima.

Dejan kaže da mu se u poslednje vreme dosta toga desilo.

- Svašta mi se izdešavalo, sve lepo, gledam da izguram da sve traje tako. Ja sam išao samo korak napred, ja sam napravio neki iskorak, u tom iskoraku se nismo videli - rekao je Dejan i nakon mnogo godina se prisetio svog braka sa Dalilom priznavši da beži od braka.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

- Dugo smo zajedno, miriše na brak... Bežim od toga, ljudi me pamte po vezama, ta mi je bila kobna. Ne želim da uskratim njoj to, niti da ispadne da vučem neku traumu... Voleo bih više da se svaki put zaljubim i da patim, bolje mi je da patim svaki mesec... Jovana mi pruža podršku za sve, gledam da to krunišem, da bude sve kako treba. Ja sam se izblamirao za života, ali nemam trip. Zreliji sam sad. Kad prođeš neke faze znaš kako da se ponašaš. Rijaliti me je dosta čemu naučio - poručio je Dragojević.

O rijalitiju

Podsetimo, Dejan je nedavno rekao da nema želju da ponovo uđe u rijaliti.

- Kada se završi rijaliti, a ti se ne vraćaš na stara vrata, ne započinješ stare stvari, nemaš više nikakvu emociju prema tome, dobru, lošu, neutralnu - e, tada shvataš da si pobedio sebe. Mogu slobodno da kažem da sam stvarno pobednik - rekao je nedavno i dodao:

1/23 Vidi galeriju PRVI INTERVJU POBEDNIKA ZADRUGE 5! DEJAN DRAGOJEVIĆ: Odvratan je osećaj stajati pored DALILE! Evo šta će sa PARAMA I DEVOJKOM Foto: Nenad Kostić

Obrijao sam se, sada ne mogu da me vređaju za bradu, a govorili su da sam izdajica, poturica, bradati jarac. Ja to volim, bez hejta nema ništa. Mislim da sam zreliji, pametniji, mislim da mogu mnogo bolje da iskoristim svoj mozak. Smatram da sam zreliji i pametniji, a da li ću to sprovesti u delo.