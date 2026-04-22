NAKON ŠTO MU SE SLOŠILO U PROGRAMU UŽIVO, VRATIO SE PRED MALE EKRANE: Predrag Sarapa vodi emisiju
Predrag Sarapa nakon što mu se juče slošilo uživo u programu, pa je napustio emisiju, vratio se u svoju stolicu i gledaocima je i ovog jutra poželeo "Dobro jutro".
On se ovog jutra ponovo pojavio na malim ekranima, a kako se može primetiti, sada se oseća mnogo bolje i uspešno se oporavlja
Došao na posao pa otišao na kućno lečenje
Nakon uvodne najave i prvog Dnevnika, oko 6:30 časova programu se nakratko pridružio i voditelj Predrag Sarapa, koji je stigao na posao, ali se u emisiji zadržao svega nekoliko minuta.
U jednom trenutku, kako nezvanično saznajemo, osetio je mučninu, a moglo se primetiti da je nakratko stavio ruku na vrat.
Ubrzo nakon uključenja u program i obraćanja iz Hitne pomoći, gledaoce je iznenadilo to što se po povratku u studio Sarapa više nije nalazio pored koleginice, već je emisija nastavljena bez njega.
Prema nezvaničnim informacijama, voditelj je ranije tokom jutra osetio zdravstvene tegobe i potražio medicinsku pomoć, nakon čega je napustio program.
Nakon pregleda, upućen je na kućno lečenje, gde nastavlja oporavak.
Dobro se završilo
Voditelj se nakon drame oglasio i otkrio u kakvom je trenutno stanju.
- Sada je bolje. Mučnina i pritisak. Dobro se završilo. Hvala, rekao je za "Blic" Sarapa.
