Podgoričanka Jelena Radonjić (45), rođena sestra Vladimira Tomovića, prvostepeno je osuđena na dve i po godine zatvora. Ona je pred Osnovnim sudom u Podgorici osuđena zbog počinjenog krivičnog dela – teška dela protiv opšte sigurnosti.

Incident zbog kog je Radonjićeva osuđena dogodio se 30. juna 2025., kada je automobilom probila rampu na ulazu u plato Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i na stepeništu naletela na dve ženske osobe.

U ovom stravičnom incidentu državljanka Turske Kursha Borben (44) zadobila je teške telesne povrede, dok je devojka Jovana Radović (22) prošla sa lakšim povredama nakon pregleda u Kliničkom centru. Uviđaj je tada obavio tužilac ODT Podgorica Ivan Bojanić.

Jelena Radonjić uhapšena je iste noći kada se incident dogodio i od tada se neprekidno nalazi u pritvoru.

Pre donošenja presude, pritvor joj je bio produžavan zbog opasnosti da bi, ukoliko bi se našla na slobodi, mogla ponovo doći u posed automobila i ponoviti krivično delo protiv opšte sigurnosti, čime bi mogla da povredi još osoba. Njen advokat Mladen Tomović tada je izjavio da je vanraspravno veće Osnovnog suda odbilo njegovu žalbu na rešenje o zadržavanju u Istražnom zatvoru.

Detalji incidenta kao na filmu

Očevici događaja ispričali su "Vijestima" da je žena automobilom prvo probila rampu na parkingu, a potom uletela na plato i udarila pešake.

Ona je, kako su ispričali Vijestima, automobilom udarila u stepenice hrama na kojima je stajala turska državljanka. Očevici su ispričali "Vijestima" da je žena u automobilu, kako se veruje, prvi incident napravila u Moskovskoj ulici.

Nakon toga ona je automobilom došla ispred hrama i probila rampu parkinga. Zatim se vratila i napravila automobilom nekoliko krugova uličicama oko Bloka 5.

Radonjić je nakon toga automobilom opet probila rampu na ulazu na parking i obrela se ispred hrama gde je udarila dve osobe. Zatim je pokušala da napusti taj prostor, ali je krećući se u rikverc udarila u žardinjeru i stala.

Kako prenose crnogorski mediji, Jelena Radonjić (44) iz Podgorice ostaće u Istražnom zatvoru u narednih 30 dana zbog opasnosti da bi, ukoliko bi se našla na slobodi, mogla doći u posed automobila i ponoviti krivično delo protiv opšte sigurnosti odnosno izazvati novi incident sa mogućnošću da više osoba bude povređeno.