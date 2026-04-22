Anđela Stojković gostovala je sinoć u emisiji "Amidži šou". Mlada nada estradne scene govorila je o svojoj karijeri, podršci koju ima od pevačice Seke Aleksić i kompozitora i autora Saše Lazića, takmičenju kroz koje je prošla i odnosu sa Natašom Bekvalac koja je bila član žirija u takmičenju, ali i i bolnoj životnoj priči.

Nataša Bekvalac me je hejtovala

Na pitanje ko je najviše od žirija nervirao u takmičenju, Anđela je odgovorila odmah:

- Nataša Bekvalac. Nismo se skontale u početku, na kraju jesmo (smeh). Davala mi je malo bodova, nekako sam imala osećaj da me hejtuje i baš sam se pitala zašto? Međutim, na kraju takmičenja me je oduševila. Povukla me je u jednom trenutku na stranu i rekla mi je "Ti si pobednica ti pobeđuješ" , tako da je Nataša super!- rekla je Anđela koja je u takmičenju osvojila drugo mesto.

Anđela je kasnije tokom emisije i govorila o odnosu sa majkom koja ju je ostavila kada je bila mala. Danas su u dobrim odnosima i kako mlada pevačica kaže, ne zamera joj ništa

- Kad sam bila jako mala imala sam oko godinu dana majka je otišla, tata mi je umro pre dve godine, ja sam ostala sa bakom i dekom. U kontaktu sam sa majkom i ne zameram joj ništa. Ako je ona odlučila da to bude tako, neka tako bude. Ne mogu da budem ljuta. Ima svoj život, ja imam svoj. Vidimo se na šest meseci, godinu dana. Objasnila mi je da je morala da ode jer je imala loš život sa mojim tatom. Kao mala sam se ljutila sada to negde i razumem. Rekla sam joj da je možda i bolje što je otišla jer bih onda ja trpela njihov loš odnos - govorila je Anđela, a onda je na pitanje voditelja da li joj zamera što je otišla, pevačica je odgovorila:

- Ne zameram joj ništa stvarno - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

O smrti oca

Podsetimo, Anđela je ostala bez oca pre dve godine koji je preminuo zbog zuba.

Pevačica je ostala bez oca koji joj je bio velika podrška, oslonac i jedini roditelj.

- Nažalost, nisam provela dovoljno vremena sa njim i žao mi je što nije doživeo moj uspeh. Razboleo se i otišao za samo nedelju dana. Imao je ogroman strah od zubara. Zub se pokvario, stvorio se gnoj koji se slio u pluća. To je bio horor.

- Kako vreme prolazi, sve je teže. Ne verujem u ono da vreme leči sve. Ne pokazujem to pred svima, ali kad sam sama, isplačem se. Srećom, imam dečka, tetku i porodicu sa kojima mogu o svemu da pričam. Tetka mi je zamenila majku u mnogim stvarima - ispročala je Anđela.