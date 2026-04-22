Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza ušli su u žestoki sukob. Sofija je trenutno glavna tema u rijalitiju, jer su se pojavili dokazi da je bila u vezi sa starijim čovekom izvesnim Danetom iz Severne Makedonije. I ako je ona sve to oštro demantovala, video snimci, fotografije i poruke dokazale su da Sofija ne govori istinu.

Sofija i Terza ušli su u žestoki sukob, pa su pale teške reči.

Terza nije štedeo učesnicu, pa joj je brutalno sasuo u lice šta misli o njenoj tajnoj vezi.

- Znam, kao što si ovog matorog us*ala, misliš i da ćeš mene - odbrusio joj je Terza.

Vidno besna zbog njegovih reči i postupaka, Sofija mu je direktno zapretila: "Videćeš, evo videćeš. Pretim ti, da. Videćeš za ovo što si me drugi put izdao".

Terza je na njene pretnje odgovorio da je smešna, naglasivši da bi zbog svega trebalo da oseća sramotu.

- Umesto da mi se izviniš ili nešto, ti nisi normalna devojka, šta ti pričaš. Verovatno si tako i matorog izmanipulisala. Ne kruže vesti o meni, nego o tebi - rekao je Terza, aludirajući na njene prevare.

- Jedino što me zanima je ono što si uradio večeras. Što više afera imam to mi je popularnost veća - poručila mu je hladnokrvno Sofija, a na Terzinu opasku o vestima koje kruže, dodala je: "Jeste, za dobrim konjem se prašina diže".

Ovakav stav potpuno je izbacio Terzu iz takta, te joj je pomenuo njene tajne posete Makedoniji o kojima bruji javnost.

- Pali bre blamu jedan... Kad možeš da imaš užitak da odeš kod matorog u Makedoniju, blam! Moji mirno spavaju - zaključio je Terza, na šta ga je ona provokativno upitala: "Koliko mirno?!".

Odreći ću se svoje ćerke

Majka Sofije Janićijević, Brankica, odlučila je da prvi put progovori o aktuelnim dešavanjima iz Elite 9. Javnost su preplavile fotografije, a i snimak na kojem se vidi da Sofija razmenjuje nežnosti sa izvesnim Danetom (70), a njena majka je rekla da je spremna da se ćerke odrekne ukoliko je to istina.

Brankica tvrdi da je Dane fan njene ćerke, te kaže da ga je i sama upoznala kao i da je bio u njihovoj kući, ali da između njega i Sofije nema ničega.

- Ja sam zgranuta, ne mogu da verujem. Čovek se predstavljao kao fan, podrška... Slao je garderobu. Videli su se dva, tri puta. Tu je bilo mnogo ljudi, svi su se slikali sa njom i evo na kraju gospodin Dane šalje kojekakve gluposti da je ona verena za njega.Kada bih ja znala da je moja ćerka verena za čoveka od 68 godina ja bih je zadavila. Bila sam u policiji i opet sam prijavila, to sam i tamo rekla. Ne verujem niti znam za to - rekla je ona, pa se osvrnula na komentare da je njena ćerka samo koristila starijeg čoveka koji se prestavlja kao njen verenik.

- Pa on je dobrovoljno slao garderobu, niko ga nije vukao za rukav da joj šalje novac dok je bila napolju i dok nije dobila novac od honorara. Inače, devojka je dala hakeru svoju šifru sa Instagrama, a on je to iskoristio i dok je bila napolju je zamenio, ali nije. Telefon je kod mene i vidim da su poruke pisane i brisane i primetila sam da neko ulazi na njen profil. Zamenila sam šifru i mislim da su iskoristili to i da su pisali poruke u njeno ime. Devojka od 27 godina da piše "srce i dušo", pa gde to ima? Nije ona neka kalaštura, ona je jedinica i ima sve. Ostala sam bez teksta, ne znam šta da kažem. Prijavila sam sve u policiju, advokatu sam dala prep

O poljupcu Daneta i Sofije

Pojavio se snimak na kojem se Sofija i Dane ljube, a njena mama ostala je u šoku kada je to čula.

- Nisam videla to, samo što sam ušla u kuću, ne mogu da verujem. Ne znam šta da kažem, ja ne mogu da verujem u to. Ja ne znam da je ona bila u emotivnoj vezi sa starcem od 68 godina. Momak jedan montira slike, ne znam koliko pravi dnevno profila i šalje i kači. I taj snimak ćemo videti da li je montaža ili istina. Zar mislite da bih ja kao majka primila u kuću čoveka da znam da je moja ćerka sa njim i da ima toliko godina? Jesam li ja poludela? - rekla je uznemireno Brankica i dodala:

- Mislim da je ovo nameštaljka, pre 15ak dana je neko izbacio: "Da nije bilo mene, Dane bi kupio automobil", to je bilo pre ulaska Sofijinog. Mislim da je to sve bilo unapred smišljeno. Nije on njoj kupovao brendiranu garderobu. On priča da nam je sređivao kupatilo i opremao kuću, to ništa nije tačno. Kupatilo nije ni renovirano, samo smo kupile neke elemente. Njena greška je što se ona odmah pohvali i bude bliska sa fanovima i odmah im kaže sve šta radi. On to sada sve koristi. Protiv Terze nemam apsolutno ništa ako se vole neka budu srećni. Protiv Terze sam bila prošle godine kada ju je ostavio na cedilu i bio sa drugim devojkama, pa gde je ljubav? Milicu si ostavio trudnu na cedilu. Daj Bože da je ovo istina, ne dao joj Bog, odreći ću je se.

Sofijina majka otkrila je i da je ljuta na ćerku jer se pomirila sa Terzom