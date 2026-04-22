(FOTO) GOCA TRŽAN U ZAGRLJAJU MUŠKARCA ZBOG KOG JE RAŠA PRE 6 GODINA NAPRAVIO HAOS NA PLANINI: On sad objavio sliku s pevačicom pa poručio: Sazreo Raša...
Pre šest godina, dok je Goca Tržan snimala svoj rijaliti program zajedno sa suprugom Rašom Novakovićem i ćerkom, pevačica je u jednom trenutku zatražila jod konobara da skine masku kako bi ga videla i pitala ga kako se zove. Tom prilikom mu se ljubazno obratila
Miladine sunce moje, ja bih neki čaj - rekla je ona tada.
Ovaj potez je razbesneo njenog supruga Rašu te joj je pred svima zamerio način na koji komunicira sa konobarom.
- Šta ti znači ono Miladine cico, maco, šta glumiš ti?"
Goca je bila šokirana ovom neočekivanom ljubomornom scenom, pa mu je odmah odbrusila.
- Molim? Ne shvatam, ti se svakoj konobarici obraćaš sa "bejbi", a ja ne mogu Miladinu sa Miladine?"
Raša joj je, međutim, jasno stavio do znanja da mu njeno ponašanje izuzetno smeta, uputivši joj oštre reč.
- Ti flertuješ, ti si udata žena, majka ženskog deteta. Preteruješ u nekim relacijama, često - rekao joj je on tada pred kamerama.
Iako je Novaković nastavio da joj pridikuje, pevačica nije popustila, pa je Miladina kasnije nazvala i "dušo".
Danas, šest godina nakon ovog skandala, Goca i Miladin su se ponovo sreli.
Konobar je iskoristio priliku da se fotografiše sa pevačicom, a sliku je objavio na društvenim mrežama uz hit poruku kojom je potvrdio da su nesuglasice ostale u prošlosti.
- Sazreo i Raša ljubi ga brat, palo pomirenje nakon šest godina - stoji u objavi koju je podelila i Goca.
Raša je trebao da bude avantura
Goca se 2011. razvela od Ivana Marinkovića i nakon toga je želela da se malo opusti i zaboravi na neuspešnu bračnu epizodu, pa je, kako je pričala, imala u planu ljubavne avanture.
Međutim, sudbina je htela drugačije...
Raša je u jednom momentu došao u Gocin bend, kao novi bubnjar. I tako su se upoznali.
- Došao je u moj bend kao novi član i imao je 23 godine. On je za mene bio klinac - pričala je svojevremeno Goca.
Tržanova je tada imala 37 godina i nije očekivala da uplovi u ozbiljnu vezi sa Rašom, ali...
Radomir nije odustajao od svoje namere i malo po malo, on je uspeo da osvoji pevačicino srce.
Tržanova je kasnije iskreno objasnila da zaista u početku nije očekivala iskrenu ljubav, ali...
- Na početku, barem što se mene tiče, to nije trebalo da bude ni brak ni veza na duže staze, to je trebalo da bude jedna s*ksualna avantura koja će da mi nahrani ego, ali ispostavilo se drugačije - kaže Goca.
Iako se nije tome nadala, Goca je kasnije priznala da nije ušla u ozbiljnu vezu sa Rašom, nikada ne bi proživela najlepših 11 godina svog života.
