Slušaj vest

Pre šest godina, dok je Goca Tržan snimala svoj rijaliti program zajedno sa suprugom Rašom Novakovićem i ćerkom, pevačica je u jednom trenutku zatražila jod konobara da skine masku kako bi ga videla i pitala ga kako se zove. Tom prilikom mu se ljubazno obratila

Miladine sunce moje, ja bih neki čaj - rekla je ona tada.

Ovaj potez je razbesneo njenog supruga Rašu te joj je pred svima zamerio način na koji komunicira sa konobarom.

- Šta ti znači ono Miladine cico, maco, šta glumiš ti?"

Goca je bila šokirana ovom neočekivanom ljubomornom scenom, pa mu je odmah odbrusila.

- Molim? Ne shvatam, ti se svakoj konobarici obraćaš sa "bejbi", a ja ne mogu Miladinu sa Miladine?"

Raša joj je, međutim, jasno stavio do znanja da mu njeno ponašanje izuzetno smeta, uputivši joj oštre reč.

- Ti flertuješ, ti si udata žena, majka ženskog deteta. Preteruješ u nekim relacijama, često - rekao joj je on tada pred kamerama.

Iako je Novaković nastavio da joj pridikuje, pevačica nije popustila, pa je Miladina kasnije nazvala i "dušo".

Danas, šest godina nakon ovog skandala, Goca i Miladin su se ponovo sreli.

Konobar je iskoristio priliku da se fotografiše sa pevačicom, a sliku je objavio na društvenim mrežama uz hit poruku kojom je potvrdio da su nesuglasice ostale u prošlosti.

- Sazreo i Raša ljubi ga brat, palo pomirenje nakon šest godina - stoji u objavi koju je podelila i Goca.

Foto: Printscrean

Raša je trebao da bude avantura

Goca se 2011. razvela od Ivana Marinkovića i nakon toga je želela da se malo opusti i zaboravi na neuspešnu bračnu epizodu, pa je, kako je pričala, imala u planu ljubavne avanture.

Međutim, sudbina je htela drugačije...

Raša je u jednom momentu došao u Gocin bend, kao novi bubnjar. I tako su se upoznali.

- Došao je u moj bend kao novi član i imao je 23 godine. On je za mene bio klinac - pričala je svojevremeno Goca.

Tržanova je tada imala 37 godina i nije očekivala da uplovi u ozbiljnu vezi sa Rašom, ali...

Svadba Goce i Raše

Radomir nije odustajao od svoje namere i malo po malo, on je uspeo da osvoji pevačicino srce.

Tržanova je kasnije iskreno objasnila da zaista u početku nije očekivala iskrenu ljubav, ali...

- Na početku, barem što se mene tiče, to nije trebalo da bude ni brak ni veza na duže staze, to je trebalo da bude jedna s*ksualna avantura koja će da mi nahrani ego, ali ispostavilo se drugačije - kaže Goca.

Iako se nije tome nadala, Goca je kasnije priznala da nije ušla u ozbiljnu vezu sa Rašom, nikada ne bi proživela najlepših 11 godina svog života.