Zorana Mićanović jako je vezana za svoju porodicu, a dobro je poznato da ju je otac dovozio na skoro svaki nastup.

Ipak, pevačica je sada priznala da neko vreme tata nije mogao da joj pomaže i to zbog lošeg zdravstvenog stanja.

- Sa njim se osećam najbezbednije. Ali moj tata je imao loše periode. Sada je dobro i hvala dragom Bogu što se oporavlja i što je bolje. Kada je on tu uz mene, meni je bolje i lepše i ne postoji ništa lepše od podrške svojih roditelja. Nekako baš mi je puno srce kada on može da me doveze na svirku i kada može da provede sa mnom vreme. Jer ja često nisam kući sa svojim roditeljima, i to i njima teško pada - počela je Zorana i otkrila šta se desilo s njenim ocem.

- Imao je infarkt, dve op kičme, svašta nešto sporedno. Zaista smo se borili da ga vratimo na put, oko tri godine nam je trebalo... Da bude onaj stari. Kada krene jedno, onda se to stalno nadovezuje. Ali sada je dobro - sa osmehom kaže popularna pevačica.

Inače, Zorana je nedavno bila u centru pažnje zbog toga što se rastala sa dosadašnjim bendom i rešila da okupi novi tim saradnika.

- Večeras nisam sa novim bendom, ali od sada pa nadalje imam novi bend. Hvala mojim momcima. Stvarno sam presrećna što ih imam. Oni svaki dan vežbaju. To je profesionalnost. Kao i sportista što mora svaki dan da trenira da bi bio u kondiciji, tako i muzičari treba da vežbaju da bi sve zvučalo kako treba. Ja nikad ne pevam jedan te isti repertoar, stalno nešto menjam. Kad odem u Bosnu, Hrvatsku, nemam isti repertoar, menja se u zavisnosdti od područja. Stalno nešto ubacujem, menjam - kaže pevačica pred nastup u jednoj beogradskoj kafani.

Nedavno je influenser Lepi Luka, sa kojim je Zorana u dobrim odnosima, izjavio kako ju je bend napustio jer ih nije adekvatno plaćala.

- Odgovorila sam mu na to, smejala sam se. Ja Luku poznajem, znam šta radi. Ali zaista smatram da sam muzičare jako dobro plaćala i davala više nego što sam mogla. Prema svom prethodnom bendu sam bila više nego kolega, nikada nisam glumila šefa, bila bahata. Imala sam prema njima prijateljski odnos. Znam da se nisam ogrešila - kaže Zorana i dodaje:

- Nismo u kontaktu. Jednom kad završim, to je to. Zaista nema potrebe ništa više da pričam

Pre nekoliko dana je obeležila i rođendan, ali nije ga proslavila kako dolikuje.

- Uopšte nije bilo u krugu porodice, bilo je radno u Salzburgu. Iskreno, razmišljala sam se da napravim neku žurku, moram da razmislim jer imam previše obaveza. Ako budem uspela. Treba i pesme da se završavaju - ponosno kaže mlada pevačica.

Osvrnula se i na svoj ljubavni život koji je oduvek privlačio pažnju javnosti.

- I da ga ima i da ga nema, ne bih pričala previše o tome. Lepo mi je i srećna sam, širim pozitivnu energiju. Nisam se pokajala ni za šta do sad, sve što sam smatrala da treba, ja sam dala u medije, ali sam shvatila da se treba držati dalje od toga. Što više njih to zna, ljudi gledaju da to unište i upropaste. Koliko ti daš, toliko će se i znati - Iskrena je ona.

Iako je vezu sa MC Stojanom okončala odavno, njih dvoje su ostali u korektnim odnosima.

- Čula sam se sa MC Stojanom oko nekih pesama, mi smo ostali u super odnosima. Zašto bi tu bila zla krv? - pitala se ona.