Slušaj vest

Maja Marinković sinoć je u toku jedne od svađa sa Asminom Durdžićem u toku rasprave, izbila zube.

Nakon haosa koji je obeležio prethodnu noć, Asmin Durdžić završio je iza rešetaka u "Eliti 9", ali je već jutros pušten na slobodu. Susret sa Majom Marinković nije želeo – bez reči ju je zaobišao i uputio se pravo ka spavaćoj sobi, jasno stavljajući do znanja da izbegava novi sukob.

Nedugo nakon izlaska, zaputio se ka Beloj kući, delujući povučeno i bez želje za daljom komunikacijom.

Na putu je naišao na Maju Marinković, koja je u tom trenutku razgovarala sa Dačom Virijevićem, ali je očigledno izbegao svaki kontakt s njom. Bez zadržavanja i reakcije na njeno prisustvo, produžio je dalje, ne želeći da ulazi u novi konflikt.

Asmin se potom uputio pravo ka spavaćoj sobi, gde je otišao da se presvuče i sabere utiske nakon turbulentnih dešavanja koja su obeležila prethodnu noć. Njegovo ponašanje ukazivalo je na to da želi distancu i mir, dok su ostali učesnici nastavili da komentarišu situaciju i analiziraju ono što se dogodilo između njega i Maje.

Podsećanja radi, sve je počelo u spavaćoj sobi Bele kuće, gde su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je, prema prikazanom materijalu, u kratkom roku eskalirala i pretvorila se u žestok sukob. U jednom trenutku došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega je Maja panično reagovala, vrištala i dozivala pomoć, dok je situacija potpuno izmakla kontroli.

Na buku i pozive odmah su reagovali drugi učesnici, među kojima su Borislav Terzić Terza i Miki Dudić, koji su utrčali u prostoriju i intervenisali kako bi razdvojili aktere i sprečili dalje komplikacije. Njihovom brzom reakcijom situacija je stavljena pod kontrolu, a Asmin je savladan i udaljen iz konflikta.

Nakon svega, u javnosti se pojavio i dodatni snimak i niz tvrdnji koji su dodatno podigli tenziju, u kojima se navodi da je Maja navodno tokom sukoba Asminu izbila zube, nakon čega je on, prema tim istim navodima, burno reagovao, upućujući joj uvrede i pogrdne komentare.