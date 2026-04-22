Slušaj vest

VoditeljPredrag Sarapajutros je vodio "Jutarnji program" na televiziji Pink, samo dan nakon što mu je iznenada pozlilo tokom emisije uživo, zbog čega je morao hitno da napusti studio i potraži medicinsku pomoć. Sarapa je sada otkrio šta se dogodilo tokom vođenja programa i detalje svog zdravstvenog stanja.

- Prošlo, evo ja se ponovo rodio, što kažu, vaskrsao u inat onima koji su se obradovali. Šalim se, naravno. Dobro je,kako je moglo da bude, sve je u redu, pa eto, glupo je kad si već dobro da ležiš, je l tako? Bolje je čovek da se kreće i da radi nešto. Ali moram da apelujem i na sve one koji su hroničari kao i ja da piju lekove. Mislim da je to pametnije nego da dođem u takvu situaciju. Nisam bio poslušan. Redovne kontrole su mi svakih par meseci u Urgentnom centru, što baš nije pametno. Ali dobro, sve je prošlo bolje nego što je izgledalo - rekao je on, a na pitanje šta je uzrok pogoršanja zdravstvenog stanja, kaže:

- Možda sam i meteoropata. Ne možda, nego jesam. Pa verovatno i ove promene i sve to utiče, ukupno gledajući i pritisak i mučnine i sve ostalo ničim izazvano da priznam. Nisam se obrukao u programu, da mislim, ne daj Bože umrem uživo u programu. Daleko bilo, to sam izbegao.

1/5 Vidi galeriju Predrag Sarapa Foto: ptintscrean

Sarapa je objasnio šta je prethodilo trenutku kada mu se slošilo i kada je shvatio da mora da napusti studio.

- Osetio sam ja i pre početka, pa je Jovana radila malo sama, pa sam onda ušao. Bilo mi je bolje, bilo mi je čak i okej. I onda odjednom ponovo to krenulo i shvatio sam da ne mogu. Kad shvatiš da ne možeš, na kraju krajeva, ispalo je tako da sam uspeo na vreme da izađem i sve to da se to ne vidi u programu, ali u principu, eto, došli su profesionalno iz Hitne pomoći, uradili te preglede, sve što treba. Dobio sam lek protiv tih mučina i za pritisak lek i sve ostalo. Izvukoh se i ovaj put. Moram da priznam, zahvaljujući mojoj grešci, često dođem u takvu situaciju, ali sad više nećemo da se igramo. Ne često ja lično, ali dešava se nama baš zbog toga. Nepažnja, nemar i ostalo dovedeno do toga.

Kako kaže, stresovi su svakodnevni, ali i pretnje i uvrede, koje takođe utiču na njegovo zdravlje.

- A toga ima koliko hoćete svakodnevno, tako da to nije ništa neuobičajeno. Svaki dan od pretnji, uvreda, to, navikne čovek na tako nešto. Pretnje na mrežama, što dobacivanja, ali to više me ne sekira. Ne doživljavam to ozbiljno. Moram da se zahvalim svim kolegama koji su stvarno se zabrinuli za mene i kolegama iz režije i ostalim kolegama i Jovani i Renati - rekao je on, otkrivajući kako prihvata kritike i pridike:

Foto: ptintscrean

- Pa šta ću? Ćutim. Ćutim mudro. To je najpametnije. Mudro ćutanje i to je to.

S obzirom na to da je živ program, te se često dešavaju nepredviđene neke situacije, Predrag je otkrio kako se te situacije hendluju.

- Jao, to nije baš tako ni jednostavno, uspevamo nekako. Kad zakasne mi ih ne puštamo. Šalim se, uđu u u toku emisije, živ je program, ništa teško za odraditi, ali većinom manje kasne nego što se ne drže teme, ali to je već neka druga priča. A kad je reč o tim iznenadnim situacijama, imali smo možda i teži slučaj od ovog što je meni bilo kada je gospodin Darko Glišić baš doživeo možda i udar u toku programa i sva sreća i koleginica Dea i ja smo to primetili. Dea je odmah zvala Hitnu pomoć, ja sam bio s njim dole. Sreće ima i u nesreći, kao kod mene. Ja od sad uzimam samo sreću. Igram sutra loto, onaj mali od 350 dinara, pa kako sam pretekao ovo, valjda ću i tamo da nešto pogodim. Juče mi je ovo bio loto tiket, ali, al da bude nešto i u parama, što se kaže - rekao je Sarapa u svom maniru i sa osmehom.

Koleginica Dea Đurđević sa kojom je vodio “Novo jutro”, dok nije otišla na trudničko bolovanje mu svakodnevno nedostaje, ali se raduje što će se ona ostvariti u najlepšoj životnoj ulozi.

- Dea je super. Trudna je, što smo svi prihvatili sa oduševljenjem. Čuva tu trudnoću, što se kaže pametno. Prošla je teške trenutke životne. Ono što je ona izdržala malo ko bi, jel tako, da iskren budem, a sada eto ide život u nekom lepšem i boljem smeru. Koliko sam ja obavešten, čeka devojčicu. To je naše dete, al za tatu nas baš briga, šta da ti kažem. Šalimo se, naravno - rekao je on i dodao:

Foto: Printscrean

- Ona je uvek vedrog duha, draga. Pored svih tih tragedija koje je doživela, ona je jedno od najoptimističnijih bića koje sam sreo u životu, taj njen duh ju je održao, juče sam je se setio, rano je da ja riknem. To me je nateralo da preteknem, mada nisam hteo da idem u Urgentni, ali nateraše me.

S obzirom na to da ga godinama unazad gledamo u ranim jutarnjim intervalima, objasnio je koliko mu teško pada rano ustajanje.

- Nije to teško uopšte. Teško je kad se kasno legne. Onda imamo odloženo dejstvo i ostalo, ali to više ne praktikujem, tako da ja k’o kokoš u devet u krevet. Nešto čitam i zaspim - priča Sarapa, a na pitanje kako izgleda jedan njegov dan kaže:

- Posle jutarnjeg, kolegijum, borba, vađenje očiju, svađa. Šalim se, nije tako, nego bitka oko tema. To je taj deo priče. Kad to završimo, ja lepo kući u krevet, nešto da čitam i da radim. To je to. Mislim, ako se ne sretnem sa nekim kolegom i popričamo.