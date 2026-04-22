Maja Marinković i Asmin Durdžić, nakon burnih nesuglasica, uspeli su da zakopaju ratne sekire. Danas su viđeni kako razmenjuju nežnosti na travi u dvorištu, dok su ih ostali učesnici posmatrali sa distance.

Dok su Maja i Asmin uživali u zajedničkim trenucima, iza njih su sedeli Dača Virijević, Stanija Dobrojević i Mina Vrbaški. Njih troje su delovali kao "katedra za moral", posmatrajući situaciju i komentarišući.

- Jedva su dočekali - izjavila je Maja, aludirajući na reakcije drugih učesnika koji su ih posmatrali.

Stanija o Maji i Asminu: "On je ker"

Stanija se požalila kako joj on ranije nije opraštao sitnice poput nekih klipova na kojima čak "nema ni jedan poljubac", dok sa Majom prelazi preko svega.

Dača je izneo svoju teoriju, tvrdeći da je Asmin sve uradio iz kompleksa kako bi osvojio Maju i da ga "ne zanima šta je sve radila".

Milena je zatim donela brutalnu presudu uporedivši Asmina sa čuvenim bivšim zadrugarom Nenadom Macanovićem Bebicom.

"To ti je dokaz da je imao emocije prema tebi, on je Bebica dva, on bi Maji prešao preko svega", istakla je Kačavenda.

Ipak, najžešći udarac zadala je Stanija, koja je uporedila Asminovo izdanje dok je bio u vezi sa njom u odnosu na to kako se ponaša pred milionskim auditorijumom sada.

"A lako je njemu bilo pored mene da bude gospodin, a sad ga gledamo kao kera", poručila je oštro. Kačavenda se na to složila sa njom i zaključila: "Ne možeš da budeš dama pored seljačine, tako i za njega".

Maja izbila zube Asminu

Maja Marinković sinoć je u toku jedne od svađa sa Asminom Durdžićem u toku rasprave, izbila zube.

Nakon haosa koji je obeležio prethodnu noć, Asmin Durdžić završio je iza rešetaka u "Eliti 9", ali je već jutros pušten na slobodu. Susret sa Majom Marinković nije želeo – bez reči ju je zaobišao i uputio se pravo ka spavaćoj sobi, jasno stavljajući do znanja da izbegava novi sukob.

Nedugo nakon izlaska, zaputio se ka Beloj kući, delujući povučeno i bez želje za daljom komunikacijom.

Na putu je naišao na Maju Marinković, koja je u tom trenutku razgovarala sa Dačom Virijevićem, ali je očigledno izbegao svaki kontakt s njom. Bez zadržavanja i reakcije na njeno prisustvo, produžio je dalje, ne želeći da ulazi u novi konflikt.

Asmin se potom uputio pravo ka spavaćoj sobi, gde je otišao da se presvuče i sabere utiske nakon turbulentnih dešavanja koja su obeležila prethodnu noć. Njegovo ponašanje ukazivalo je na to da želi distancu i mir, dok su ostali učesnici nastavili da komentarišu situaciju i analiziraju ono što se dogodilo između njega i Maje.

Podsećanja radi, sve je počelo u spavaćoj sobi Bele kuće, gde su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je, prema prikazanom materijalu, u kratkom roku eskalirala i pretvorila se u žestok sukob. U jednom trenutku došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega je Maja panično reagovala, vrištala i dozivala pomoć, dok je situacija potpuno izmakla kontroli.