Pevač koji je bio popularan devedesetih, a javnost ga pamti po duetu sa Minom Kostić "Isti igrači", Goran Vukošić, danas živi prilično drugačije nego ranije. Goran se sve ređe pojavljuje u javnosti, a pored toga što je vlasnik vile u Crnoj Gore gde trenutno i boravi, pokrenuo je ugostiteljski biznis i otvorio kafić u centru Beograda.

Da bi uopšte pokrenuo vlastiti biznis, bila su mu neophodna ulaganja. Tako je Goran rešio da se zaduži kod banke, ali ističe da se ne srami toga što otplaćuje kredit.

Goran Vukošić

O finansijskoj situaciji

Kako je istakao da ništa nije sramota, otvoreno je ispričao u pozitivnom tonu kako stoje stvari kod njega.

- Moram ponovo da budem iskren. Podizao sam kredite više puta i sad sam u kreditu jer sam otvorio neki lokal. Podizao sam kredite, to nije sramota. Bitno je da vratite kredit, a i ako ga ne vratite refinansirajte ga (smeh). Živite ljudi, ma živite! Vidite kakvo je ovo ludo vreme, sve se poremetilo! Budite pozitivni, isti igrači, živite! Mnogo je zdravo da ljudi dođu na more, pa dođite makar to bilo i tri dana. Nije bitno, koliko ko može - govori pevač kroz smeh.

Goran Vukošić uživa u slobodnom danu

Težak početak

Vukošić se prisetio svojih muzičkih početaka koje je pratio naporan rad. Naime, pre prvog snimljenog albuma. godinama je nastupao po noćnim klubovima. U to vreme, ističe, krediti mu nisu bili potrebni jer je uspevao sve da poplaća samo od nastupa.

- Ne, tada sam vredno radio. Godinama sam radio pre toga, rudario sam, bio sam veliki crnac, radio po noćnim klubovima. Ljudi koji su tada izlazili znaju sve, koliko su me slušali i tako sam se spremio za svoj prvi CD. Tad nisam, ali posle su usledili krediti, moralo se malo pomagati - istakao je Goran.

O Saši Popovići

Pevač se priseća "Granda" koji sa sobom nosi posebne uspomene na Sašu Popovića i njihov prvi susret. Popović je za njega imao sugestiju da iskoristi neki upečatljiv nadimak koji bi koristio na sceni. Međutim, Goran je to odbijao. Danas se zbog toga pomalo kaje.

Saša Popović

- Moram da kažem da moj dolazak u Grand pamtim po lepim trenucima. Mnogo mi je žao zbog toga što se desilo sa Sašom, ali hajde da ne mračim sada, neka mu je laka zemlja. Saša je tada hteo meni da da neki nadimak i mislim da je bio u pravu, bilo bi bolje da smo to uradili. Ako se dobro sećam, nadimak tipa Vuko, ali ja sam hteo da ostane moje puno ime i prezime, ali bilo bi bolje da sam ga poslušao i u startu stavio nadimak. Evo, posle 26 godina mogu da kažem da je Saša bio u pravu, mislim šta reći za tog čoveka. Znamo svi ko je on bio i šta je sve postigao i uradio. Generacije će pričati o tome koliko je toga stvorio, njegov uspeh i rad, ma to će retko ko ponoviti - rekao je pevač za Blic.

