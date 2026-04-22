Voditeljka Snežana Dakić bila je udata za biznismena Vladimira Mikića sa kojim ima ćerku Lauru, a od kog se pre oko deceniju razvela zbog, kako tvrdi, prevare.

O privatnom životu Snežane Dakić vrlo malo se zna, jer voditeljka izbegava da o tome govori za medije, pre svega kako bi zaštitila privatnost i obezbedila sigurno i bezbrižno odrastanje svoje naslednice.

Bolan razvod

Ono što se zna je da je bila deset godina u vezi sa biznismenom Vladimirom Mikićem, nakon čega se udala za njega. Par se venčao 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. Sledeće godine su dobili Lauru.

Godine 2014. u medijima se pojavila informacija da se par razvodi, a kao razlog naveli su brojne nesuglasice i navodno Vladimirovo neverstvo.

Paparaci su ga svojevremeno nekoliko puta uslikali u noćnom provodu sa dvadesetak godina mlađom Jovanom Miljković. Kako bi izbegla medijsku pažnju Snežana je sa ćerkom otišla u Crnu Goru i nije davala izjave na tu temu.

Muž je varao kad je prolazila kroz pakao

Podsetimo, Snežana je jednom prilikom otkrila da je jedan od razloga kraha braka bilo njegovo neverstvo. Kako je ispričala, Vladimir ju je varao u trenutku kada se borila sa velikim zdravstvenim problemom.

- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga.

- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - rekla je Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

Visoka alimentacija

Nakon nekog vremena je potvrđeno da se par razvodi. Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli. Takođe, mediji su tvrdili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara, pisao je Story nedavno.

Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.