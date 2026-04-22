Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević otvoreno je progovorio o paklu koji je preživeo zbog jezivih pretnji i napada na njegovu imovinu, te otkrio šokantna saznanja do kojih je došao u policiji o profilu napadača koji ga je godinama proganjao.

Tanasijević je detaljno opisao kroz kakvu je torturu prolazio, a sve je počelo brutalnim uništavanjem njegovog automobila.

Darko Tanasijević o paklu

Tanasijević je detaljno opisao kroz kakvu je torturu prolazio, a sve je počelo brutalnim uništavanjem njegovog automobila.

- Dešavale su mi se te stvari da su mi bušili gume, pritom ne ono kao neka bušotina, nego uzmu nož pa iseku celu gumu, to se vidi da nisu neke pukotine i bušotine, nego da se neko uživeo u ulogu i išao kao u horor filmu sa nožem i klao mi gume. Onda, kada sam kupio novi auto, pa da li je prošlo možda dve nedelje, izašao sam na ulicu i ja vidim ovako izgreban ceo auto, izgreban ključem ili ekserom nekim, cela ovako leva strana, pa onda vidim cela i prednja strana i hauba, pa i desna. Znači, neko je išao u krug i grebao mi ceo automobil. Neko je to planski uradio - ispričao je voditelj.

Pravi pakao nastao je kada je Tanasijević prijavio jezive pretnje smrću koje su mu stizale pod punim imenom i prezimenom. Kada je policija otvorila dosije napadača, usledio je totalni šok.

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Saznao sam ko mi je pretio. Policajci su videli u sistemu da je on registrovan, da postoji i da je već bio u zatvoru, da ima tamo dosije i vrlo lep CV. Takođe, videli su da se radi o osobi koja je psihički nestabilna, koja se lečila i u ustanovama za te stvari. On je bio zapravo hapšen zato što je nosio eksplozivnu napravu na sred ulice, ono usred bela dana u 12 popodne. Pa su ga onda hapsili zbog droge, zbog pretnji, zbog ovog, zbog onog - šokirao je Darko detaljima iz policije.

Pretnje smrću

Voditelj priznaje da mu nimalo nije bilo svejedno dok se sam vraćao kući u kasne sate, znajući da mu preti čovek takvog profila.

1/5 Vidi galeriju Darko Tanasijević je rijaliti učesnicima doneo tortu, koja je zbog jednog detalja svima privukla pažnju. Foto: Printscreen Pink

- Meni stigne od takve osobe poruka: "Za sedam dana nećeš sedeti na mestu na kom sediš. Desiće ti se ovo. Pazi kad ulicom hodaš. Ne okreći se, sine", i onda sam bio u fazonu: "Stvarno, bre, neću da razmišljam". Naravno, pa nije ti svejedno kad pročitaš to. Ja radim do kasno u noć ili do ranih jutarnjih sati i onda se vraćam sam kući, uopšte neću da razmišljam da li me neko prati, da li mi je neko iza leđa. Otišao sam, prijavio, oni su obavili razgovor sa njim, to se nešto razvuklo na nekoliko godina da bi mi na kraju stigao taj dokument gde piše da su prijave odbačene kao neosnovane, i bio sam u fazonu: "Ok, prošlo je, hajde teramo dalje" - zaključio je Tanasijević za Alo!