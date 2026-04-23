Lepa Brena već 33 godinu, od 1993. godine, vlasnica je malog kioska u Bulevaru oslobođenja u centru Novog Sada, na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana. Pevačica o ovome nikada nije pričala u javnosti, a ni građani Novog Sada nisu bili upućeni u to da je kiosk sa hranom u njenom vlasništvu.

Posao blista

- Iako svi znaju da je Brena prodala "Grand produkciju", retko ko zna da ona ima drugi biznis, kojem se sada očigledno više posvetila. U centru Novog Sada poseduje taj lokal, na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana, pa joj je to sada dobrodošlo da nastavi da bude gazdarica - rekao je izvor blizak pevačici nedavno za "Srpski telegraf".

Navodi se da joj posao sada blista, a da mnogi tiktokeri posećuju lokal i slikaju se ispred njega.

Bila u minusu

Podsetimo, kako je pisao Kurir 2019. godine, Breni pomenuti biznis baš i nije išao, pošto je prema podacima iz APR, u 2013. godini ovaj kiosk koji je registrovan kao mikropreduzeće sa 6 zaposlenih, zabeležio gubitak od 870.000 dinara. U narednim godinama nije išlo ništa bolje, pa je Brena sa gubitkom od 438.000 dinara završila 2015. godinu, dok je 2017. okončala sa neverovatnih 1.421.000 dinara u minusu.

Jedino je prihodovala 2018. godine - prema dostupnim informacijama iz Agencije za privredne registre - sa 42.000 dinara, dok je 2016. zaradila 21.000 dinara.

Mislite na lepe stvari i bogatstvo

Lepa Brena ušla je u Novu 2026. spektakularnim koncertom na rivi u Tivtu, a želju koju je poželela prisutnima iznenadila je sve.

Pevačica sa najvećim novogodišnjim honorarom na bini se pojavila u ekstravagantnom crvenom ogrtaču od perja, kojim je oduševila sve prisutne, a onda se preobukla u zanimljivu plavu kombinaciju u kojoj su dominirale bunda i šljokičave pantalone.

- Meni je 2025. bila kao i prethodnih 40 i kusur godina koliko sam pevala. Ja sam radoholik i osoba koja želi da učini ljude srećnim. Kad vidim radost na njihovim licima, to mi daje životnu energiju. To je moja karma. U 2026. želim svima dobro zdravlje i da se potrude da razviju dobru, radnu i kreativnu energiju. Pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Mislite na lepe stvari i na bogatstvo, bez para se ne može - zaključila je Lepa Brena.