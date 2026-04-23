Vest da je regionalna muzička legenda Zdravko Čolić dobio diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine izazvala je veliku pažnju javnosti. Tim povodom oglasio se ministar spoljnih poslova BiH, Elmedin Konaković, koji je objasnio kriterijume za dodelu ovakvog statusa i otkrio stvarne razloge donošenja te odluke.

Kako je ministar objasnio, Zdravku Čoliću je diplomatski pasoš dodeljen prvenstveno zato što je "o BiH pesmama i svojim ponašanjem proneo mnogo lepih poruka".

- Vrhunskim ljudima koji promovišu BiH dok sam ja ministar biće lako da dobiju diplomatski pasoš, jer to mi zakon dozvoljava. Pravilnik o dodeli diplomatskih pasoša kaže da ministar ima diskreciono pravo dati ga onima koji su ekselentni u svom poslu - naglasio je Elmedin Konaković za N1 Sarajevo.

Ministar je dodao da su diplomatske pasoše do sada dobili i brojni članovi akademske zajednice van granica BiH, ali i uspešni privrednici koji "mnogo izvoze i poreza plaćaju".

Tu su i sportisti, kulturnjaci, i evo i Zdravko Čolić i to je bio nekakva priča o čoveku koji je Bosanac i Sarajlija. To se ne sviđa svima, ali sam čuo da Čolić iako živi u Srbiji, putuje isključivo sa bosanskim pasošem, o BiH je pesmama i svojim ponašanjem proneo mnogo lepih poruka, kako o svojoj državi tako i gradu, i ja ću još sigurno te pasoše dodeliti vrednim ljudima. Nećete tamo naći nikog mog ili nekog kome bih ja to dao onako da lakše putuje", poručio je šef diplomatije BiH.

Podsetimo, Zdravko Čolić je od 27. marta pa do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Zetri, a stanovnici ovog grada smatraju da Čola treba da dobije nagradu jer je doprineo da se napuni budžet glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Jedan stanovnik pomenutog grada otkrio nam je da nikad dosad nije video ovoliko naroda na ulicama prestonice. Kako kaže, ovih dana mogao se čuti svaki naglasak sa čitavog Balkana, a bilo je i dosta stranaca.