"REKAO JE DA NEGATIVNO UTIČEM NA PORODICU" Jelena Karleuša otkrila detalje braka sa Karićem i kroz šta je sve prolazila - Prozivao je on mene redovno...
Pop diva Jelena Karleuša je pre veze sa Duškom Tošićem bila u braku sa Bojanom Karićem. Iako je sa njegovim roditeljima imala odličan odnos, pevačica se, prema sopstvenim rečima, nije slagala sa Bojanovim stricem, Bogoljubom Karićem. Nedavno se prisetila tog perioda i javno iznela detalje o njihovom odnosu.
- Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV, iako sam bila njihov ekskluzivac. Rekao mi da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt, najomraženija u Srbiji, dok je on bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić - rekla je, pa dodala:
- S druge strane, Bojanovi roditelji, Sreten i Slavica, su mene obožavali. Prozivao je on mene redovno na tim porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovek je sedeo na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni. Bila sam duboko izdeprimirana. Sudbina će kasnije spojiti Sretena i moju majku u Nemačkoj. Lečili su se od iste bolesti i izgubili živote - ispričala je Karleuša za Informer.
Duško Tošić našao novu devojku
Podsetimo, bivši muž Jelene Karleuše, Duško Tošić ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog novog emotivnog izbora.
Naime, Tošić je viđen u jednom luksuznom ribljem restoranu u srcu Vračara, gde je uživao u društvu atraktivne plavuše i njene drugarice.
- Duško je bio odlično raspoložen, sve vreme nasmejan i opušten. Seli su za veći sto, naručivali su razne morske specijalitete, a vino se nije prestajalo sipati. Veče je odmicalo, a oni nisu pokazivali nameru da odu, naprotiv, ostali su među poslednjima u lokalu - rekao je izvor
- U jednom trenutku potpuno su se opustili i prestali da obraćaju pažnju na druge goste. Razmenjivali su nežnosti, dodirivali se i smejali, delovalo je kao da uživaju u svakom trenutku. Hemija između njih bila je više nego očigledna - dodao je izvor.
- Devojka je veoma atraktivna, visoka i negovana, a pojedini su odmah primetili da podseća na Karleušu. Gde god da su se pomerili, pogledi su bili uprti u njih - zaključio je izvor.