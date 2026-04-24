DA LI STE ZNALI?

Više od 30 godina megauspešne karijere, 30 nepoznatih činjenica. Nije slučajno, rekli biste. Jelena Karleuša je i na početku svoje karijere plenila neverovatnom energijom i harizmom i naprosto se znalo da će postati vanserijska zvezda.

Decenijama je u vrhu popularnosti, prošla je sito i rešeto, součila se sa negativnim pozitivnim stranama ovog posla, međutim neke stvari o njenom životu i njoj znaju samo odabrani.

U igri “Da li ste znali” Jelena je prepoznala sjajan izazov te je otkrila o sebi neke prećutne stvari.

Zanimljivi podaci o Jeleni Karleuši koje niko ne zna pa čak ni oni najverniji fanovi, sada su pred vama!

1. Da li ste znali da ne podnosim slatko?

2. Da li ste znali da nikad u životu nisam okusila tortu ili kolač?

3. Da li ste znali da bih mleko probala samo ako mi plate 1.000 evra po čaši?

4. Da li ste znali da nikad nisam probala kafu ili bilo šta kafeno?

5. Da li ste znali da nikad nisam probala drogu i cigarete?

6. Da li ste znali da sam levoruka?

7. Da li ste znali da sam najmlađi slučaj dijagnostikovane migrene u Srbiji?

8. Da li ste znali da su mi već sa 11 godina izračunali IQ preko 150?

9. Da li ste znali da sam išla u muzičku školu i da sviram flautu?

10. Da li ste znali da sam godinama, kao dete, pevala u Narodnom pozorištu, u operi “Boris"?

11. Da li ste znali da spavam svega 4-5 sati dnevno?

12. Da li ste znali da ne razlikujem neke boje?

13. Da li ste znali da sam prvi album snimila sa nepunih 16 godina?

14. Da li ste znali da mi je prababa po mami bila austrijska grofica Marija fon Dajc i da ima svoju ulicu u Gracu?

15. Da li ste znali da sam četvrto koleno Beograđana?

16. Da li ste znali da sam po statistici domaća javna ličnost sa najvećim brojem naslovnih strana?

17. Da li ste znali da Srbi (po istraživanju iz 2005.) više mrze mene nego Slobodana Miloševića, Hašima Tačija i Madlen Olbrajt?

18. Da li ste znali da imam “strah” od parnih brojeva?

19. Da li ste znali da imam gotovo neprirodno dugačke prste na rukama i nogama?

20. Da li ste znali da obožavam beli, crni, mladi i praziluk?

21. Da li ste znali da me ljudi gotovo nikad ne gledaju u oči?

22. Da li ste znali da sam imala dva carska reza za godinu dana i da sam se oba puta porodila na isti dan i u isti sat?

23. Da li ste znali da skoro da ne postoji novina koju nisam tužila zbog uvreda i neistina?

24. Da li ste znali da mi je omiljena hrana suši?

25. Da li ste znali da se kunem u kombinovani prašak?

26. Da li ste znali da mi je krvna grupa 0 negativna?

27. Da li ste znali da ceo život sanjam kako letim i dišem pod vodom?

28. Da li ste znali da imam tako ozbiljnu devijaciju nosne pregrade, da bih se ugušila da mi neko zatvori usta?

29. Da li ste znali da mi je omiljeni film “Boja purpura”?

30. Da li ste znali da imam četiri psa?

Podsetimo se, Jelena Karleuša je pre nekoliko godina otkrila da je privatno veoma povučena osoba, da ne voli da izlazi… Sebe je nazvala čak i šoubiz prevarom.

- Oduvek sam imala jasnu viziju kakav će moj put biti. Svaki korak mi je bio kristalno jasan. U željama sam bila negde između Madone i Lepe Brene, u tom nekom stilu. Ali sam uvek imala tu dozu ekscentričnosti. Nijedna Madona ni Lepa Brena ne bi radile to što sam ja želela tada da radim. Ja sam ustvari šoubiz prevara. Sve ono što ljudi misle o meni nije tako. Na kraju sam negde naučila sebe da mi mržnja u ovom poslu bude sasvim normalna stvar, a to nije normalno. U ovom poslu moraš sebe toliko da deformišeš i izvitoperiš da na uvredu odgovoriš sa - "samo polako" - rekla je jednom prilikom JK.

