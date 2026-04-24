Pevačica Rada Manojlović je 15 godina ćutala, pa onda konačno progovorila o pravom razlogu odlaksa kolege i tadašnjeg partnera Milana Stankovića iz "Granda".

Kako navodi, pevačica je štitila bivšeg dečka i zbog toga jedno vreme bila zabranjena na Grandu, a ta vest je ranije iznenadila mnoge.

Porodična tragedija

Pevačica je svojevremeno otkrila da je glavni problem u tome što je objavljen intervju koji Stanković nije dao, već je urađen u njegovo ime. Sve se desilo u periodu kada je Milan polazio kroz tešku porodičnu tragediju.

- Tako je bilo. Milanu je tada umro ujak, mamin rođeni brat. Svi znamo da Milan nije imao oca odmalena. Umro je, odnosno poginuo, i taj ujak mu je bio kao drugi otac. To nije bio ujak, nego otac, očinska figura. Kad je ujak umro, na dan sahrane je Milan trebalo da bude gost na koncertu Marije Šerifović. To se sve dešava dve nedelje pred Evroviziju. To je sve u tom periodu, gde je Milan zamolio da ne bude gost jer je čovek umro od infarkta, nije bio bolestan. Nije se znalo, samo je pao i sutradan sahrana na dan koncerta - ispričala je Rada za "Scandal" svojevremeno.

Stigla direktiva: Morao da posluša

- I Milan je zamolio, pošto smo svi naduveni i šokirani od saznanja šta se desilo, da ne ode na koncert. Međutim, stigla je direktiva, odnosno obaveštenje da mora da ode na koncert, da bude gost, ko da bi svet propao da ne ode. Viša sila, vanredna situacija, svi smo zarozani, do pet po podne plačeš, a od devet si gost. To nije prirodno za nas koji imamo 20 godina. Razumite, umro je neko ko ti zamenjuje oca. I hajde, on je to nekako i pregurao i tada su zvali, u istom tom periodu. Samo je zamolio da mu ne daju, da se sabere za tu Evroviziju - iskreno je ispričala Rada.

Navodno, Milan je tada zamolio da mu daju sedam dana da odboluje ujakovu smrt.

- Ne, ne, ne, mora da se da intervju za tabloid. 'Mora, mora, mora', on je rekao: 'Dobro, dajte sedam dana, neće ništa da propadne, da odbolujem, otpatim.' i onda to nije moglo da sačeka. Postoji taj intervju verovatno negde u arhivi, koji nije bio nimalo, onako, blag. Ispalo je da je to u Milanovo ime, onako otvoreno. Ovaj je ovakav, onaj je onakav, falšira kad peva, znaš, napljuvao je - priznala je pevačica.

Otkrila da li je Milan homoseksualac

Gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je.

Otplatila mu dugove od 50.000 evra

Pokojni Saša Popović svojevremeno je priznao ko ga je najviše razočarao od takmmičara Zvezde Granda, a tom prilikom je spomenuo i Milana Stankovića kada je otkrio da mu je Rada platila sva dugovanja nakon raskida ugovora sa Grandom.

- Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: ‘Čekaj, imamo mi pravog kandidata’ i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: ‘Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu - govorio je Popović tada i dodao:

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - pričao je za Kurir.

