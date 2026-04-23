Snežana Jovanović Šikica progovorila je o tome kako je trpela nasilje od svog bivšeg spruga. Pevačica je istakla da se ona njemu nije nikada suprodstavila jer je bilo očigledno da je jači od nje.

Šikica kaže da se događalo da je šutira ispod stola u kafani ukoliko pomisli da ona gleda u nekoga.

"Noge su mi bile modre"

- On mene udari normalno, ako nešto dohvatim da ga udarim ne mogu ja da njega bijem on je jači od mene, razumeš. Tukao me je zato što sam bila ljubomorna, a ti sa onom, a ti sa ovom, znaš kako žena. Jesam bila ljubomorna na njega i on je na mene, znali su ljudi da dođu da ga pitaju jel možeš da mi namestiš ovu pevačicu, za mene pitali. Noge su mi bile modre ispod stola on mene šutne ako gledam negde, e to je ta škola u kafani, to je to - iskrena je bila pevačica.

"Nikada se nisam suprotstavljala"

- Nikad se nisam protivila, kako on kaže tako je moralo da bude. Bez obzira što sam i ja radila, nikada se nisam suprotstavljala, ćutala sam ako me grdi. Izađem napolje, neću da mu se suprotstavim, bila sam normalna žena, on je za mene bio gazda. Bez obzira na to što sam ja bila ime. To je ljubav, da ga nisam volela ne bih prošla kroz tu ofanzivu, ništa mi nije smetalo upravo zbog te ljubavi. - ispričala je Šikica.

Ovako je izgledala nekada:

Svekar hteo da je zgasi kombijem

Pevačica je svojevremeno pričala i o odnosu sa roditeljima svog supruga.

- Svekar je hteo da me zgazi kombijem, da me udari, nakon toga sam bila najbolja snajka, sa svekrvom nisam govorila, kasnije je htela da govori sa mnom, ali je umrla - rekla je ona za "Hajp".

