Slušaj vest

Učesnica rijalitija "Elita 9", Jovana Tomić Matora, doživela je pravi emotivni slom pred budnim okom kamera, a njene suze su preplavile prostoriju "Dubioza". Poznatu rijaliti učesnicu sačekalo je ogromno iznenađenje koje je u njoj izazvalo potpunu eksploziju emocija.

Ušla je u prostoriju i ugledala prelepu tortu koja je poslata specijalno za nju, ali ono što se nalazilo na njoj ju je "razorilo".

Torta je bila pažljivo ukrašena mnoštvom fotografija njenih najdražih ljudi iz spoljnog sveta. U trenutku kada je ugledala lica onih koji joj najviše nedostaju, Matora je briznula u neutešan plač.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora plače dok čita čestitke porodice Foto: Printscreen YouTube

Ovaj naizgled mali detalj bio je dovoljan da izazove pravu lavinu emocija, a rijaliti učesnica dugo nije mogla da se smiri i prestane da roni suze.

U ovim teškim, ali dirljivim trenucima, Matora nije bila sama. Njeni cimeri su se odmah okupili kako bi joj pružili reči utehe, a najveća podrška bila joj je njena devojka, Dragana Stojančević, koja je sve vreme stajala uz nju dok su emocije izbijale na površinu.

Ova scena je još jednom pokazala koliko učesnicima "Elite" teško pada razdvojenost od porodice i prijatelja, te da i oni sa najčvršćim karakterom ne mogu da sakriju suze kada je reč o najmilijima.

Matora napala Luku

Matora i devojka:

1/4 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić

Matora je, inače, nedavno optužila Luku u rijalitiju da svoju netrpeljivost leči preko drugih ljudi, pričajući o Dragani.

Luka se branio ističući da su nju i njega provocirali, ali je na kraju ipak priznao: "Istina je da sam prvi uvredio".