Pevači se na nastupima često susreću sa neprijatnim situacijama, a Slobodan Batjarević Cobe se prisetio jedne takve situacije. On je dobio preteću poruku dok je bio na bini.

Cobe je rekao da je u tom trenutku bio pribran i da je reagovao smireno.

- Pevam ja igranku, i u jednom trenutku stiže mi papir: "Cobe, da spremiš celu kasu ili živ nećeš izaći". Sačekao sam da se pesma završi i da muzika stane, i ja šta ću u tom trenutku...

On je rekao da se nije uplašio.

- Nisam se uplašio, nisam! Znam kod koga pevali, znači mnogo je bitna ta situacija u startu kad ideš da znaš gde pevaš, da li je to klub, da li je koncert, ko organizuje sve to.. Ništa ja, završila se pesma i na mikrofon: "Gazda, javi se kod muzike". Gazda dolazi i čita papir, lele brate, gazda luđi od svih. Kaže: Neka izađe taj i taj odmah, da vidimo ko to hoće da preti Cobiju.

Na kraju je otkrio i kako se završila igranka na kojoj je pevao.

- Niko nije hteo da se javi, pa nisu ludi. Ništa ja nastavio da pevam, završila se igranka, niko nije došao -ispričao je on.

Operisao kičmu

Podsetimo, Cobe je nedavno operisao kičmu, a agonija da li će prohodati ponovo trajala je pre i posle hirurškog zahvata. On je potom govorio o svemu šta je prošao.

- Ja sam novi Cobe: zdrav, jak, prav, srećan, veseo. 18 meseci sam imao pauzu zbog zdravstvenog stanja. Bog mi je dao novi život zato što od malena služim Bogu, ja i moja porodica, i verujem da mi je u celu ovu priču Bog Isus Hrist dao novi život, novi pravac i mnogo sam srećan. Stvarno nemam više nikakve simptome kao da se, ništa nije ni desilo i mnogo sam srećan zbog toga, kaže pevač koji ne krije koliko je plakao - rekao je pevač za Blic.