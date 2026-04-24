Mina Kostić oduvek je važila za jednu od najseksipilnijih pevačica. Uzak struk, istaknute grudi i zadnjica i duga kosa su nešto po čemu su svi prepoznavali pevačicu.

Međutim, nakon što je decenijama imala dugu kosu, Mina se odlučila na promenu. Dugu kosu ošišala je na kratku pa je njena promena i više nego očigledna.

Promenu je podelila na Instagramu u okviru snimka u kojem je prikazan i proces šminkanja kod poznatog srpskog šminkera, pa su pratioci mogli da vide i njen prirodan izgled bez šminke, kao i konačan rezultat, uključujući i novu frizuru.

Njena transformacija izazvala je podeljene komentare - dok su jedni oduševljeni hrabrim potezom i novim imidžom, drugi smatraju da joj kratka kosa ne ide u prilog i da je učinila da izgleda starije nego ranije.

Kako je Mina Kostić izgledala na početku karijere možete pogledati klikom OVDE

Mini Kostić dečko Kaper postao menadžer

Podsetimo, Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, u javnosti poznat kao Kasper, odlučili su da naprave veliki preokret u njenoj dosadašnjoj karijeri i načinu rada.

On se oglasio saopštenjem navevši neke nove promene kod nje kada je karijera u pitanju. Naime, on je otkrio da pevačica okreće novi list.

Kako je Kasper nedavno napisao, Mina prekida saradnju sa dosadašnjim posrednicima i ne želi da bude deo "estradnih klanova".

- Mina nikad nije i neće nikada pripadati nijednom estradnom jatu. Uvek je bila svoja i tako će ostati. Zajednički smo doneli odluku da ona nije pevač koji bi se vezao za jednog menadžera ili produkcijsku kuću. Mina spada u pevače koji pevaju za narod, isključivo za narod, a ne za industriju - napisao je on.

Pored ove radikalne promene, Mane je vlasnicima klubova i javnosti jasno stavio do znanja da će upravo on od sada imati ključnu ulogu u komunikaciji povodom njenih nastupa.

- Moj zadatak je da ova stranica koju vodim bude stranica koja će biti prva i jedina ruka gde ćete moći da ugovarate njene nastupe bez posrednika - rekao je on u Instagram obraćanju.

Da je njihova veza zaista stabilna i jaka, svedoče i Kasperove nedavne reči sa drugog kontinenta. On se oglasio iz Amerike predivnom, emotivnom porukom posvećenom upravo Mini. Istakao je da je ona žena koja nosi snažnu veru u Boga u svom srcu i da je zbog toga njena ljubav nepobediva i nesalomiva.

- Ne zaboravi da sam ja bio potpuni autsajder među mnoštvom uspešnijih i lepših momaka od mene, koji su želeli da osvoje Minu. Kako sam uspeo? Nisam ja ništa učinio, ja sam samo iskreno želeo nju u svom srcu; ostalo je delo boga - napisao je nedavno Mane, dajući usput savet svim muškarcima kako da pronađu "onu pravu" i dokazujući koliko je do ušiju zaljubljen u svoju verenicu.