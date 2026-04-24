Slušaj vest

Ana Jovanović supruga pevača Peđe Jovanovića defitnivno je jedna od žena koja zna kako život treba da se živi! Ana svaku priliku koristi da poseti najlepše destinacije na svetu, a sada je odsela u hotel koji je prava bajka. Taj luksuz je košta 5.700 evra po noćenju, ali Jovanovićeva nikad nije žalila pare za uživanje u skupim hotelima i gradovima širom sveta.

Ona je pokazala kako izgleda njen jutarnji ritual uz doručak sa pogledom koji puca pravo na jezero. Sve izgleda bukvalno kao sa filmova! Na stolu se našao prefinjeni porcelanski set, a posluženi su joj ukusan omlet, kafa, čaj i sveže voće. Pravo uživanje i hedonizam na najvišem nivou.

Kada je reč o ostalim detaljima njenog boravka u Italiji,

Kada usred spavaće sobe

U njenom apartmanu nalazi se ogroman kraljevski krevet, a posebnu pažnju privlači kada koja je smeštena pravo u spavaćoj sobi, tik do prozora i elegantnih cvetnih fotelja.

U hotelskom lobiju su je na stolu dočekale i predivne roze ruže. Ipak, od svih objava, najveću reakciju njenih pratilaca izazvala je fotografija na kojoj pozira tip-top sređena u bež odelu.

1/8 Vidi galeriju Ana Jovanović u hotelu gde noćenje košta 5.700 evra Foto: Printscrean

Dva puta se razvodila od pevača

Peđa Jovanović dva puta se razvodio od supruge Ane Jovanović. Glavi razlog njihovog razlaza bio je njegov porok, jer je pevač bio dosta predan alkoholu, o čemu je govorio.

Nakon nekoliko godina shvatio je da ga porok vodi u pogrešnu stranu, pa se uspešno izlečio od alkoholizma. Za Kurir je nedavno otkrio da je ponovo u srećnom odnosu sa svojom lepšom polovinom

- Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaṣ̌ o odnosu sa bivṣ̌om ja ću ti reći i da mi je sadaṣ̌nja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loṣ̌e je iza nas - rekao nam je pevač, a na naṣ̌e pitanje da li to znači da zajedno idu i na luskuzna putovanja s kojih Ana često objavljuje fotografije, pevač nam je rekao sledeće:

- Na većinu tih putovanja idemo zajedno, ali se deṣ̌ava da i ona ide sama jer ona ima svoj brend pa su joj lokacije gde je more i leto uvek dobre za fotografisanje njenog brenda.